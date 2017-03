Ein Härtefallgesuch ist seine letzte Hoffnung

Der Asylsuchende Izak El-Nafael ist nun wieder in der Notunterkunft in Kemptthal. «Es geht mir gut, die Sonne scheint», sagt er und lacht.

El-Nafael hat wieder Hoffnung geschöpft, vielleicht doch nicht ausgewiesen zu werden. Vor zwei Wochen konnte er die geschlossene Akutstation der Psychiatrischen Universitätsklinik Zürich verlassen (der «Landbote» berichtete).

Dort wurde er eingewiesen, weil er in der Zelle der Zürcher Kaserne versucht hat, sich umzubringen. Er dachte, man schaffe ihn nun aus. In Wahrheit wollte man ihn beim Staatssekretariat für Migration in Bern zwecks einer Konfrontation mit einer nigerianischen Expertendelegation vorsprechen lassen.

Hoffnung Härtefallgesuch

El-Nafael lebt seit neun Jahren in der Schweiz, vor sieben Jahren wurde sein Asylgesuch abgewiesen. Der Südsudanese kann mangels Papiere nicht zurück in seine Heimat geschickt werden, weil es das Land zum Zeitpunkt seiner Flucht als solches noch nicht gab.

«Man glaubt ihm nicht, dass er aus dem Südsudan kommt und versucht, bei anderen Botschaften einen Passierschein zu erhalten», sagt Bea Schwager, Leiterin der Anlaufstelle für Sans-Papiers in Zürich (SPAZ). Mit ihrer Hilfe wird er nun ein Härtefallgesuch einreichen. «Wir werden versuchen aufzuzeigen, wie enorm gut sich Izak El-Nafael hier integriert hat, wie vernetzt er ist.»

El-Nafael möchte arbeiten, wohnen, sich einbringen, wie er sagt. In Kemptthal ist er zur besseren Greifbarkeit im Falle einer möglichen Ausweisung mit einer Eingrenzung belegt, das heisst, er darf den Bezirk Pfäffikon nicht verlassen. Für seinen heutigen Besuch beim SPAZ hat er eine Ausnahmebewilligung erhalten.

Antwort in einem halben Jahr

Die Sans-Papiers Anlaufstelle Zürich hat eine Beschwerde gegen die Eingrenzung eingereicht, die noch beim Verwaltungsgericht hängig ist. Eine Antwort auf das Härtefallgesuch des Migrationsamts und des Staatssekretariats für Migration erwartet sie frühestens in einem halben Jahr.

