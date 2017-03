Ein «exzellentes Resultat» erzielt

Finanzvorstand Philipp Wespi (JLIE) hätte gestern Morgen im Stadthaus am liebsten eine Flasche Champagner entkorkt, wie er sagte. Grund zum Feiern hatte er: Die Jahresrechnung 2016 der Stadt Illnau-Effretikon schliesst bei einem Aufwand 112,1 Millionen Franken mit einem Plus von 6,5 Millionen Franken und damit um 6,1 Millionen Franken besser ab als budgetiert.

«Das ist kein historisches, aber doch exzellentes Resultat», sagte er vor den Medien. Dieses habe man insbesondere höheren Steuererträgen zu verdanken. Von den 5,2 Millionen Franken Mehrerträgen, welche die Stadt im vergangenen Jahr gegenüber dem Voranschlag erzielte, machen die Steuereinnahmen 60 Prozent oder 3 Millionen Franken aus.

Zu Buche schlagen auch mehrere Grundstückverkäufe, darunter ein Stück Land über 783 Quadratmeter an der Schulstrasse in Illnau, in der Nähe der Schulanlage Hagen. Damit konnte die Stadt einen Buchgewinn von 1,15 Millionen Franken erzielen. Die HLP Immobilien AG will dort zwei Mehrfamilienhäuser bauen.

Vergleich Ergebnis Rechnung/Budget. Quelle: Quelle Stadt Illnau-Effretikon / Grafik kp

Die Mehreträge könnten aber bereits in zwei Jahren wieder kompensiert werden, relativierte Wespi. Denn auf der Basis der diesjährigen Steuerkraft der Stadt, welche nun angestiegen ist, sowie des kantonalen Mittels werde der Ressourcenausgleich 2018 berechnet. Fällt die Steuerkraft der Stadt höher aus als das kantonale Mittel, werden die Ausgleichszahlungen an die Stadt gekürzt. 2016 betrugen sie 19 Millionen Franken. Das sind knapp eine Millionen Franken weniger als im Vorjahr.

Sorgenkind Pflegefinanzierung

Sorge bereiten Wespi nach wie vor die Pflegefinanzierung und die Ergänzungsleistungen zur AHV/IV. Gab die Stadt 2012 im Ressort Gesundheit noch 4,5 Millionen Franken aus, so sind es mittlerweile 7 Millionen Franken. Die Stadt sei wegen gesetzlicher Auflagen dazu verpflichtet, sagte Wespi. Nähme die Stadt nicht andernorts mehr ein, «müssten wir den Steuerfuss um jährlich 3 Prozent anheben, nur um dieses Wachstum abzufedern».

Erfreulich ist hingegen der «ausserordentlich hohe» Cashflow, die selbst erwirtschafteten liquiden Mittel. 2016 betrug er bei einem Selbstfinanzierungsgrad von 241 Prozent 15 Millionen Franken. Der Stadtrat hatte sich einst ein Ziel zwischen 7 und 10 Millionen Franken gesetzt. Dadurch konnte er die Schulden um 7 Millionen Franken auf 45 Millionen Franken abbauen. «Für uns eine tragbare Verschuldung», sagte Wespi. Ende 2014 betrugen die langfristigen Schulden noch 57 Millionen Franken.

Die Stadt hat auch weniger investiert, als sie sich vorgenommen hatte: Sie hat nicht alle ihre Projekte verwirklicht. Vorgesehen waren Ausgaben in der Höhe von 12,3 Millionen Franken. Tatsächlich ausgegeben hat die Stadt 7,1 Millionen Franken. Dadurch verringerten sich die Abschreibungen. Trotzdem habe man keinen Investitionsstau produziert, kam Wespi allfälliger Fragen der Medienvertreter zuvor. «Unsere Bauten sind à jour.» Und jene die anstünden, etwa der Schulhausneubau in Illnau und die Sanierung der Effretiker Schulanlage Watt könne man wohl finanzieren, ohne viel Fremdkapital aufnehmen zu müssen. Oder wie Wespi es ausdrückte: «Wir haben wieder mehr Wasser unter dem Kiel.» (Landbote)