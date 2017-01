Erster Skilift in der Region ist offen

Die ersten Schneeflocken fielen in der Nacht auf Dienstag. Schon die wenigen Zentimeter genügten den Kindern zum Schlitteln. Fürs Skifahren reichte er jedoch noch nicht - die Skilifte der Region blieben noch geschlossen. Bis Donnerstag. Dann eröffnete mit dem Schafbüel in Wildberg der erste Skilift, wie die Betreiber auf ihrer Webseite schreiben.

Ab 13.30 ist der Skilift in Betrieb und bleibt bis 16.00 geöffnet. Die Langlaufloipen sind jedoch noch nicht befahrbar.

Bis die anderen Skilifte in der Region laufen ist wohl nur noch eine Frage der Zeit - Frau Holle hat laut Wetterprognosen in den nächsten Tagen viel zu tun. (far)