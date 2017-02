Flüchtlinge sollen sofort arbeiten können

Schenkt man der Forderung der FDP-/JLIE Fraktion im Illnau-Effretiker Parlament Gehör, so sollen sich Asylsuchende nicht ans Nichtstun gewöhnen können, sondern vom ersten Moment an integriert und beschäftigt werden. Die acht Gemeinderäte haben zu diesem Thema eine Interpellation eingereicht. «Es geht uns darum, die Sozialhilfe mittelfristig zu entlasten», sagt Stefan Eichenberger (JLIE). Denn sobald der Asylentscheid vorliege, «müssen sie sofort loslegen können». Will heissen: einer geregelten Arbeit nachkommen. Dafür sind aber Grundkenntnisse in der deutschen Sprache nötig.

Die FDP- und jungliberalen Politiker sind auch davon überzeugt, «dass es zu weniger Konflikten mit der Bevölkerung und unter den Flüchtlingen kommt, wenn sie eine Tagesstruktur erhalten». Letztere würden auch besser akzeptiert, «wenn sie sich für die Allgemeinheit nützlich machen». Sie stützen sich bei ihrem Vorstoss auf das Beispiel der Stadt Uster. Diese beschäftigt seit Juni 2016 alle ihre Asylsuchenden mit N-Statuts, also jene, bei denen noch offen ist, ob sie in der Schweiz bleiben dürfen, in der Regel vom ersten Tag an. Ab der zweiten Woche nach ihrer Ankunft besuchen sie vormittags einen Deutschkurs und gehen an zwei bis drei Nachmittagen einer Beschäftigung nach. Dass sie das tun, wird von ihnen erwartet.

Das reicht vom Holzen im Wald über Malerarbeiten ausführen, Schneeräumen bis hin zum Velostation überwachen am Bahnhof. Dafür erhalten sie 1.80 Franken pro Stunde. Der Betrag stützt sich auf die Richtlinien der Schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe (SKOS): Die monatliche Entschädigung für Arbeiten in Beschäftigungsprogrammen sollte 300 Franken nicht übersteigen. Und auch die Stundenzahl ist auf 100 beschränkt.

Angebot kommt an

Von den 100 Asylsuchenden mit N-Status würden 95 Prozent das Angebot ohne Aufforderung nutzen, sagt Jörg Schilter, Leiter der Ustermer Asylkoordination. Ihnen sei wichtig, dass die Leute es als normal empfänden, «hier zu arbeiten, die Sprache zu erlernen und ein aktiver Teil der Gesellschaft zu sein, statt nur Sozialhilfe zu beziehen».

Die Illnau-Effretiker Interpellanten wollen nun etwa vom Stadtrat wissen, ob er bereit wäre, ein ähnliches Programm einzuführen. Am 9. März kommt der Vorstoss vors Parlament. Laut der Leiterin Asyl Yvonne Meier würden Asylsuchende bereits etwa bei Umzügen von ihresgleichen oder Instandstellungsarbeiten eingesetzt. «Ein flächendeckendes Programm wie in Uster gibt es bei uns aber nicht.» (neh)