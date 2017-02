Gemeinderat verwirklicht Minimallösung

1,06 Millionen für einen Gemeindehausplatz: Das scheint viel Geld zu sein. Doch Gemeindepräsident Hans Aeschlimann beteuert in einem Interview im lokalen Mitteilungsblatt «äxgüsi»: «Der Platz soll keineswegs vergoldet werden.» Und doch müsse er für die nächsten 50 Jahre «ordentlich» aussehen und als Begegnungsort dienen. Pläne, diesen aufzuwerten, gibt es schon seit Jahren. Im April sollen die Bauarbeiten nun endlich starten und rund zehn Monate dauern. Den Platz «ordentlich» aussehen lassen, werden laut den Plänen des Gemeinderates mehrere Alleebäume, ein Trinkbrunnen, Beton-Verbundsteine, ein Velounterstand, ein Buswartehäuschen und eine Baumbank. Das ist eine runde Bank, in deren Mitte ein Baum gepflanzt wird. Das sind keine besonders kostspielige Massnahmen und trotzdem warfen die Kosten an der Dezember-Gemeindeversammlung Fragen auf. Sie seien zu hoch, hiess es.

Entscheid ohne Stimmbürger

Von den 1,06 Millionen Franken gelten 840 000 Franken als gebunden. Damit werden die Verlegung der Zufahrt zu den 21 öffentlichen Parkplätzen sowie die Beläge und Sanierungsarbeiten an der Kanalisation finanziert. Zu diesem Betrag kann sich der Souverän nicht äussern. Und auch zu den restlichen 220 000 Franken nicht, denn sie liegen in der Kompetenz des Gemeinderates.

«Wir können nicht einfach kleine Bäumchen pflanzen.Source

Was das Projekt verteuere, seien die Tiefbauarbeiten, die neue Parkplatzzufahrt sowie die Beläge, sagt Bausekretär Lukas Weilenmann. Und dies, obwohl man aus Kostengründen etwa auf Natursteine verzichtet habe. Ebenso auf eine Skulptur. Das Beton-Kunstwerk eines Russiker Künstlers, das vorher auf dem Platz stand, wurde nach Uster verlegt. Die Bäume schlagen mit einigen 10 000 Franken zu Buche. «Denn wir können nicht einfach kleine Bäumchen pflanzen.» Das Ziel, ein Kostendach von einer Million Franken einzuhalten, wolle man aber sicher erreichen.

Ursprünglich hätte der Platz bereits 2005 saniert werden sollen, als das Gemeindehaus umgebaut wurde. Doch weil der Kanton zudem die angrenzenden Kantonsstrassen inklusive Kreuzung sanieren und die Bushaltestellen verlegen wollte, habe man die beiden Vorhaben koordiniert und noch abgewartet. Ein erstes Projekt lehnte die Gemeindeversammlung 2009 ab. Der Kanton realisierte darauf seine Pläne und nun kann die Gemeinde ihre verwirklichen.

Eingeweiht werden soll der Platz an einem Dorffest, das im Juli 2018 stattfindet.

