Heizzentrale teurer als gedacht

Die Gemeinde Russikon muss bis spätestens Ende dieses Jahres die Heizzentrale des Wärmeverbunds Steinbüel erneuern. Die revidierte Luftreinhalteverordnung zwingt sie dazu. So sind neu ein Feinpartikelfilter sowie ein Speicher für die Holzschnitzelheizung vorgeschrieben. Das definitive Bauprojekt steht, die Kosten sind bekannt: 1,66 Millionen muss die Gemeinde investieren. Der Gemeinderat hat den Kredit kürzlich als gebundene Ausgabe bewilligt.Bei einem Vorprojekt ging die Behörde noch von 1,52 Millionen Franken aus. Doch zusätzliche Massnahmen zur Sicherung der Baustelle und Anpassungen an die bestehende Technik hätten das Vorhaben verteuert, sagt Gemeindeschreiber Marc Syfrig. So ist etwa beim Aushub auf der Seite der Reiheneinfamilienhäuser an der Schlatterstrasse eine sogenannte Nagelwand erforderlich, damit die Baugrube nicht einstürzt. Eine Nagelwand besteht aus Spritzbeton und Nägeln.

Als gebunden hat der Gemeinderat die Ausgaben deklariert, «weil wir dazu gezwungen sind, den Wärmeverbund weiter zu betreiben», sagt Syfrig. Verträge würden die Gemeinde dazu verpflichten, Wärme zu liefern. Neben diversen öffentlichen Gebäuden wie Schulen, Turnhallen, Kirche, Altersheim und Gemeindehaus sind auch einige private Haushalte angeschlossen.

Anbau nötig

Im bestehenden Gebäude der Heizzentrale nördlich der Turnhalle beim Wettsteinschulhaus hat der Speicher, der aussieht wie ein riesiger Boiler, keinen Platz. Es soll daher einen Anbau geben und das Gebäude aufgestockt werden. Mit der Erweiterung der Zentrale wird zudem der Heizkessel, der aus dem Jahr 1994 stammt, ersetzt.

Die Bauarbeiten werden mit dem Aushub Ende März beginnen und bis Ende Jahr dauern. Das Raumklima der angeschlossenen Haushalte wird sich in jener Zeit aber nicht negativ verändern: «Die Wärmeversorgung ist jederzeit gewährleistet», heisst es im neusten Verhandlungsbericht des Gemeinderates. ()