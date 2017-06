Nashville Rebels rocken die Scheune

Zum zehnjährigen Jubiläum der «Country Rock Night i de Schüür» kommen die Winterthurer Nashville Rebels in den Nägelihof. Die 1991 von Hämpi Ruf gegründete Gruppe präsentiert kraftvollen New Country and Rock ‘ n’ Roll, wenn auch inzwischen in neuer Formation: Hämpi Ruf (Lead Vocals, Rhythmusgitarre), Mike Haller (Leadgitarre), Roger Brunner (Keyboards), Fredy Bosshard (Bass), Peter Bischofberger (Drums). Die Band legt Wert darauf, dass auch David Haueter an der Technik nicht vergessen wird.

Von der Country-Ballade bis zum Rockabilly

Vier Alben sind in der Zeit entstanden, das aktuelle heisst «What the Hell Is Country». Die fünf Musiker empfehlen besonders die Songs «Have I told you» und «Gone», die zur Freude des Publikums bestimmt an der Country Rock Night erklingen werden. Ihr Repertoire gestaltet sich aus eigenen Liedern, von der Country Ballade bis zum tanzbaren Rockabilly-Sound.

Der Nägelihof gehört den Countryfans Claudia und Sämi Nägeli, die die Formation bereits vor zwei Jahren eingeladen hatte. Damals liessen sich rund 200 Fans das Fest — zünftig gekleidet — nicht entgehen.

10. Country Rock Night i de Schüür Samstag, 10. Juni, 20 Uhr (Tür 18.30 Uhr). Eintritt: 25 Franken Tel. 052 384 10 74.