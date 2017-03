Neues Schulmodell an der Oberstufe

Die Gemeinde Lindau führt per Schuljahr 2018/19 an der Oberstufe das Modell der niveaudurchmischten Jahrgangsklassen ein. Dies gibt die Schulpflege in einer Mitteilung bekannt. Das Modell sei einfach, bewährt und bestens bekannt, sagt die Schulpflege. In einer solchen Klasse werden die Schüler aller drei Stufen A, B und C gemeinsam unterrichtet. Individuelle Leistungsstärken können berücksichtigt werden: Demnach könne ein Schüler beispielsweise die Sprache auf der A-Stufe und Mathematik auf der B-Stufe lernen.

Ausgewogene Klassengrössen

Diese Schulform ermögliche es der Gemeinde künftig, ausgewogene Klassengrössen zu bilden und die Belastung im Schulteam ausgewogener zu verteilen. Zudem seien unterstützende Massnahmen sank effizienter Einsetzung notwendiger Stellenprozente weiterhin möglich.

Eine Arbeitsgruppe bereitet den Wechsel derzeit intensiv vor. Eine Fachperson der pädagogischen Hochschule begleitet den Prozess. (red)