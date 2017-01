Neuschnee reicht noch nicht für Skilifte in der Region

Der Skilift Schafbüel in Wildberg ist trotz des Schneefalls noch geschlossen. Auch die beiden Langlaufloipen sind derzeit nicht befahrbar. «Auf den Pisten liegt rund acht Zentimeter Neuschnee», sagt Urs Christinger, Präsident des Skivereins Wildberg. Das reiche noch nicht. Es brauche mindestens noch zehn Zentimeter mehr, damit der Skilift in Betrieb genommen werden könne. Mit einem Spezialfahrzeug werde nun der Schnee auf den Boden gepresst, um eine Unterlage zu schaffen.

Auch in Sternenberg und in Steg sind die Skilifte noch zu. «Es gab gut 5 Zentimeter Schnee, juhui», heisst es zwar auf der Internetseite des Skilifts in Steg. Um die Pisten zu präparieren, brauche es jedoch noch viel mehr.

Die Situation könnte sich schon bald verbessern. Laut Meteo Schweiz ist im Verlauf von morgen Mittwoch mit Schneefall bis in tiefe Lagen zu rechnen.

Urs Christinger vom Skilift Schafbüel in Wildberg will deshalb bereits morgen Nachmittag wieder prüfen, ob er den Skilift am Donnerstagnachmittag öffnen kann. Aktuelle Informationen gibt es auf www.zuerioberland-tourismus.ch oder direkt bei den Skiliften. (Landbote)