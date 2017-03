Nicht alle wollen schnelles Internet

Highspeed-Internet, digitales Fernsehen und Telefon: Immer mehr Datenmengen müssen in immer kürzerer Zeit von einem Ort zum anderen transportiert werden. Das ist praktisch nur noch mit der Glasfaser als Transportmedium zu bewerkstelligen. Die Gemeinde Lindau hat sich bereits vor einigen Jahren dazu entschieden, ein flächendeckendes Glasfasernetz zu bauen. Im November 2013 bewilligte das Stimmvolk hierfür an der Urne einen Kredit von 3,5 Millionen Franken.Nun ist die Datenautobahn praktisch fertig gestellt. Mit Ausnahme des Ortsteils Kemptthal und einiger Gebäude in der Landwirtschaftszone sowie solcher, die aus technischen Gründen erst später angeschlossen werden, hat die ganze Gemeinde Zugang zum Glasfasernetz. Kemptthal soll bis in diesem Herbst angeschlossen sein.

Anschlüsse meistens gratis

Trotzdem gibt es Haushalte, die sich gegen einen Anschluss verweigert haben, wie es im aktuellen Verhandlungsbericht des Gemeinderates heisst. Was die Gründe sein könnten, darüber rätselt auch Gemeindeschreiber Viktor Ledermann. Es handle sich aber nur um sehr wenige Hauseigentümer. «Die kann man an zwei Händen abzählen», sagt er. Die Swisscom macht hierzu keine Angaben, wie Mediensprecherin Sabrina Hubacher sagt.

An den Kosten alleine kann es nicht liegen, denn Haus- sowie Wohnungsanschlüsse sind für die meisten Mieter und Eigentümer gratis. Ausnahmen gibt es bei komplexen Bauverhältnissen. Spezielle Regelungen gelten auch für Neubauten. Die Swisscom muss diese Gebäude zwar erschliessen, Rohre und Fasern bezahlt aber der Eigentümer. Die Wohnungsanschlüsse, das heisst die Leitung vom Haus bis in die einzelne Wohnung oder das einzelne Wohnzimmer, werden erst dann realisiert, wenn der Eigentümer oder Mieter bei einem Provider auch einen Service bestellt. Wenn er also ein Abonnement für Internet, Telefon oder Fernsehen abschliesst.

Wo er dieses bestellt, ist ihm überlassen. Von vier Fasern, mit denen jede Wohnung ausgestattet wird, sind zwei momentan nutzbar. Eine verwendet die Swisscom, die zweite die Gemeinde. Mit ihrer finanziellen Beteiligung hat sie sich das Nutzungsrecht für eine der Fasern «erkauft».

Seriöse Anbieter willkommen

Wer ein Angebot bestellt, das über die Gemeindefaser übertragen wird, leistet einen Beitrag an die Gemeindekasse. Der Gemeinderat bezeichnet diesen Zustupf als «return on investment». Mit wie vielen Einnahmen die Behörde rechnet, bleibe Geschäftsgeheimnis, sagt Gemeindeschreiber Viktor Ledermann. Dass es zu Einnahmen kommen würde, habe man bei der Abstimmung zum Glasfasernetz aber nicht versprochen.

Grundsätzlich sei jeder seriöse Provider auf der Gemeindefaser willkommen gewesen, heisst es im Verhandlungsbericht. Bei zweien können die Einwohner Dienste beziehen: Bei der Winterthurer Init7 und voraussichtlich ab Juni bei der Schlieremer Firma Streamnow, die das Produkt «lindaufiber» anbietet, welches die Gemeinde mitentwickelt hat.

Mit Sunrise habe man Verhandlungen geführt, sagt Ledermann. Die Firma habe die entsprechenden Investitionen dann aber nicht leisten wollen. (Landbote)