Schulpflege bleibt weiterhin unter Aufsicht

Die Russiker Schulpflege steht im Zentrum eines Rechtsstreits. Mit einem Rekurs hatte sich das langjährige Behördenmitglied Johanna Maute gegen eine Neukonstituierung gewehrt, in der ihr gegen ihren Willen ein anderes Ressort zugeteilt wurde. Der Bezirksrat hat ihren Rekurs ­jedoch abgewiesen. Die Neu­konstituierung sei rechtmässig. Maute hat den Fall ans Verwaltungsgericht weitergezogen.

In einem anderen Aspekt gab der Bezirksrat der Rekurrentin aber recht. Er hob einen Beschluss der Schulbehörde vom April 2016 auf, in dem diese angeordnet hatte, dass die Protokolle des Ressorts Personal und des Ressorts Schülerbelange im Bereich sonderpädagogische Geschäfte inskünftig nur noch den Mitgliedern des zuständigen Ressorts zur Verfügung stehen. Beide Bereiche hatte zuvor Johanna Maute mitbetreut. Diese sollte nach der Änderung keine Einsicht mehr erhalten.

Schutz der Privatsphäre

«Ziel dieser Änderung war es, den Persönlichkeitsschutz der Lehrpersonen und Schüler zu wahren», sagt Heinz Burgener (SVP), Präsident der Schul­pflege. «Die Daten in den beiden betroffenen Bereichen werden gemäss Datenschutzgesetz als ‹besondere Personendaten› qualifiziert.» Die Gesamtbehörde erhielt nur noch eine gekürzte Version. «Wir sind überzeugt ­davon, dass selbst das Akten­studium der Behördenmitglieder in diesem Zusammenhang nur soweit gehen sollte, wie es zur Aufgabenerfüllung notwendig ist und nicht der Befriedigung der eigenen Neugier dienen darf», sagt Burgener.

Johanna Maute hält das für einen Vorwand. «Alle Beteiligten unterliegen sowieso dem Amtsgeheimnis.» Das Datenschutzgesetz sei darum nicht anwendbar. Zudem gehe es ihr nicht um Neugierde, «sondern um ein vertieftes Befassen mit den einzelnen Geschäften und um fundierte Entscheide». Die Massnahme der Schulbehörde verstosse klar gegen geltendes Gesetz, sagt Bezirksratspräsident Hans Rudolf Kocher. Jedes Behördenmitglied habe ohne besonderen Interessennachweis Anspruch auf Einsicht in alle verfügbaren Akten. «Es geht nicht an, dass Behördenmitgliedern der Zugang zu Informationen verwehrt wird.» Auf Beschluss des Bezirksrats muss die Schulbehörde nun die Akten für Maute wieder zugänglich machen. Der Entscheid wurde Mitte März rechtskräftig.

Maute bestätigt auf Anfrage, dass sie inzwischen Zugang zu den aktuellen Protokollen hat, «jedoch noch nicht zu denjenigen des letzten Jahres». Warum sich die Schulbehörde dafür so viel Zeit lasse, sei ihr nicht klar. «Diese Daten sind alle digital. Man müsste mir nur die Zugangsberechtigung erteilen.»

Bezirksrat überwacht

Wichtiger als ihren Zugang zu den Protokollen findet Maute aber einen anderen Entscheid des Bezirksrats. Dieser hatte die Schulpflege angewiesen, dem Bezirksrat bis Ende Jahr laufend Kopien aller Sitzungsprotokolle einzureichen. «So können wir uns über eine längere Zeit ein Bild von der Entwicklung machen und sicherstellen, dass die Russiker Schulbehörde zufriedenstellend funktioniert», sagt Bezirksratspräsident Kocher.

Maute findet das bemerkenswert. «Dass es sogar der Bezirksrat als gerechtfertigt betrachtet, der Schulbehörde auf die Finger zu schauen, zeigt doch klar, dass Handlungsbedarf besteht», sagt sie. Dieser Umstand sei mit ein Grund, warum sie den Fall nicht ruhen lasse und vor das Verwaltungsgericht ziehe. Ein Symptom dieser Probleme sieht Maute bei den Finanzen. «2015 hat die Schule Russikon 800 000 Franken mehr ausgegeben als budgetiert. Ein breiter abgestützter Budgetprozess, wie ich ihn seit Jahren forderte, würde solche massiven Differenzen vermeiden», sagt Maute.

Zwei Verfahren in einem

Obwohl ihr der Bezirksrat recht gab, was den Zugang zu den Protokollen betrifft, sprach er in seiner Mitteilung davon, Mautes Rekurs sei «vollumfänglich» abgewiesen worden. «Das stimmt so nicht», findet die Rekurrentin. Der Bezirksrat habe den Rekurs gegen die Neukonstituierung zwar anfangs getrennt von aufsichtsrechtlichen Fragen behandelt. «In einer Präsidialverfügung des Bezirksrats vom Mai 2016 wurden diese beiden Verfahren aber zusammengeführt.»

Bezirksratspräsident Hans Rudolf Kocher sieht das anders. «Die beiden Aspekte wurden zwar als Gesamtpaket behandelt, der Rekurs wandte sich aber nur gegen die Neukonstituierung der Schulbehörde.» Dieses Begehren habe der Bezirksrat «vollumfänglich» abgelehnt. «Durch die mit dem Rekurs verbundene Untersuchung wurden wir aber auf die aufsichtsrechtlichen Probleme bei der Schulbehörde aufmerksam.»

Dass eine Behörde einem ihrer Mitglieder den Zugang zu Akten verwehre, sei aussergewöhnlich. «Mir war bisher kein derartiger Fall bekannt», sagt Kocher. Der Bezirksrat habe die Sache darum von sich aus untersucht. «Die daraus resultierenden Massnahmen sind inzwischen rechtskräftig und wurden von keiner der beiden Parteien angefochten.»

