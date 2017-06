Statt Brote gibt es Pizzas

Es sieht etwas trostlos aus, das Gewerbehaus beim Bahnhof Effretikon. Alteingesessene kennen es unter dem Namen Jelmoli-Haus. Im Erdgeschoss stehen seit Längerem zwei Gewerbeflächen frei. Erst schloss im vergangenen Jahr die Filiale des Modeunternehmens Yendi und im März dann die Bäckerei Fust, die über 15 Jahre lang dort ihre Backwaren verkaufte. Nun aber soll zumindest in den ehemaligen Bäckereiräumen an der Bahnhofstrasse 28 wieder Leben einkehren. Der in Uster wohnhafte Mujdin Kazimi will dort Pizzen über die Gasse verkaufen. Die Take-Away-Pizzeria soll den Namen «Piccolo» tragen, wie Kazimi auf Anfrage sagt. «Die Firma wird in diesen Tagen aber erst gegründet.» Momentan liegt das Baugesuch auf der Verwaltung auf. Die Unterlagen sind noch bis 15. Juni einsehbar.

Pizzerien gibt es in Effretikon schon einige. Schräg gegenüber des Jelmoli-Hauses liegt das Restaurant/Pizzeria «Tomate», das auch einen Kurierdienst anbietet. Und neben der «Tomate» lassen sich im «Bahnhof» italienische Spezialitäten bestellen. Im Effi-Märt, rund fünf Gehminuten entfernt, bietet das «Il Centro» ebenfalls Pizzas an.

Das hindert den 50-jährigen Ustermer allerdings nicht, sich auch noch in dieser Sparte zu versuchen. «Wir werden mit guter Qualität und angemessenen Preisen punkten», ist er überzeugt. In seinem Take-Away wird es allerdings ausser dem italienischen Fladenbrot nichts anderes zu essen geben.

Einst war er Maler

Kazimi hat zwar vor 25 Jahren ein Malergeschäft gegründet, «ursprünglich habe ich aber Hotelfachangestellter gelernt», sagt er. Er wird das Lokal zusammen mit seinem Sohn, einem Partner und seiner Frau führen. Für Letztere wird der Arbeitsort nichts Neues sein. Sie war acht Jahre lang Angestellte der Bäckerei Fust.

Wer die Pizza nicht mitnehmen, sondern gleich essen möchte, kann das im Lokal selbst tun. Denn laut dem Baugesuch wird es rund 20 Sitzplätze geben, die sich um drei lange Tische gruppieren. Auch werden die Räume so umgebaut, dass ein Pizzaofen, eine Teigknetmaschine, ein Lagerraum sowie Kühltische darin Platz haben.

Veron Kazimi mit Vater Mujdin Kazimi und Arsim Asani bewirten hier bald ihre Gäste. Bild: Marc Dahinden

Im Untergeschoss entstehen zwei weitere Lagerräume und zwei WCs. Ein Personal-WC ist schon vorhanden. Vor dem Haus werden drei Parkplätze für Kunden des Take-Aways reserviert sein. Kazimi investiert 45 000 Franken in den Umbau. Die Bauarbeiten sollen, sofern alles nach Plan läuft, im Juli beginnen und bis September dauern.

Der 50-Jährige hat einen Mietvertrag für fünf Jahre abgeschlossen. Was danach geschieht, ist offen. Denn vor rund einem Jahr hat die Immobilien- und Projektentwicklungsfirma Valorize AG aus Balzers das Gebäude gekauft. Dieses steht mitten in dem Areal, das einst im Rahmen des Zentrumsprojekts «Mittim» hätte überbaut werden sollen.

«Mittim» wird es in der geplanten Form zwar nicht geben. Die Stadt arbeitet aber derzeit an einem Masterplan, der bis Ende Jahr fertiggestellt sein wird. Dieser legt einzelne Baufelder fest, für welche die Grundstückbesitzer Teilgestaltungspläne einreichen können. Diese müssen dann vom Parlament genehmigt werden. Das wird frühestens im Herbst 2018 der Fall sein.

Sollten die Geschäfte für Kazimi gut laufen, dann will er auch noch die Fläche des ehemaligen Yendi-Ladens mieten. «Und ein schönes Lebensmittelgeschäft daraus machen.» (Landbote)