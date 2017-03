Streit um Ressorts kommt vor Gericht

Was als interner Konflikt in der Russiker Schulbehörde begann, endet jetzt vor Gericht. Der Bezirksrat hat einen Rekurs gegen die Neukonstituierung der Schulbehörde abgewiesen. Die Rekurrentin Johanna Maute (parteilos) zieht den Fall jetzt ans ­Verwaltungsgericht weiter. Das Brisante daran: Sie selber ist Mitglied der Schulpflege.

Auslöser für den Rekurs war eine Sitzung der Schulpflege, die am 11. Januar des letzten Jahrs stattfand. Die Behörde teilte damals mit, sie habe die Geschäftsordnung angepasst und die Bereiche Berufswahlschulen, Musikschule, Schulgesundheit und freiwillige ausserschulische Angebote neu in einem separaten Ressort zusammengefasst. Zudem seien die Ressorts neu verteilt worden. Leiterin des neu ­geschaffenen Ressorts Ausserschulische Angebote werde Johanna Maute.

«Nicht mehr zumutbar»

Was die Schulpflege verschwieg: Die Massnahme erfolgte gegen den Willen von Maute. «Ich wurde in der Sitzung von den anderen Mitgliedern überstimmt», sagt sie. Maute, die seit elf Jahren Mitglied der Behörde ist und während ihrer ganzen bisherigen Amtszeit das Ressort Schülerbelange leitete, reichte umgehend Rekurs gegen die Neuzuteilung ein. Über den Grund, der ihre Kollegen zu ­diesem Schritt bewog, will die Rekurrentin wegen des laufenden Verfahrens keine Angaben machen.

Auch Karin Frischkopf (FDP), Vizepräsidentin der Schulbe­hörde, hält sich bedeckt. Mit der Neukonstituierung habe man versucht, ein Problem zu lösen, das die Schulbehörde schon länger beschäftigt habe. Dieses betreffe Differenzen auf der Führungsebene der Schule Russikon. Was das bedeute, könne sie aus Gründen der Amtswahrung nicht näher erläutern. Aufschlussreicher ist dagegen die Stellungnahme des Bezirksrats Pfäffikon. Die Schulbehörde habe die Teilrevision der Geschäftsordnung damit begründet, dass die Zusammenarbeit auf der Führungsebene der Schule sich schon seit längerer Zeit schwierig gestalte. «Der ordnungsgemässe Betrieb war mit den bisherigen Ressortzuteilungen nicht mehr gewährleistet, massiv gefährdet und nicht mehr zumutbar.»

Keine Alleinverantwortliche

«Der Konflikt innerhalb der Russiker Schulbehörde ist unbestritten», sagt Bezirksratspräsident Hans Rudolf Kocher. Es ­zeige sich deutlich, dass Johanna Maute und die übrigen Behördenmitglieder unterschiedliche Auffassungen zur Geschäftserle­digung hätten. «Der Bezirksrat erachtet aber nicht Johanna Maute als allein verantwortlich für den Konflikt, sondern sieht den Grund dafür in den unterschiedlichen Charakteren der Behördenmitglieder.»

Die Unter­suchung habe deutlich gezeigt, dass sowohl Maute als auch die restlichen Mitglieder ihren Teil zu dem Konflikt beigetragen hätten und beide Seiten nicht fehlerfrei seien. Ziel der Neukonstituierung sei es darum gewesen, problematische Anknüpfungspunkte zu minimieren, dadurch Konflikte zu vermeiden und so die Zusammenarbeit ­zwischen Schulbehörde, Schulleitung und Schulverwaltung zu gewährleisten.

Neukonstituierung gestützt

Maute macht in ihrem Rekurs dagegen geltend, ihr sei willkürlich das «verantwortungsvolle» Ressort Schülerbelange weggenommen worden. Ihre Kollegen hätten sie in ein neu geschaffenes und absolut belangloses Ressort abgeschoben. In der neuen Funkion erhalte sie zudem weniger Behördenentschädigung. Sie forderte, die Änderung rückgängig zu machen.

«Grundsätzlich gilt die Kon­stituierung für eine ganze Amtsdauer», sagt Hans Rudolf Kocher. «Das schliesst Änderungen während der Amtsdauer aber nicht aus.» Das öffentliche Interesse an der ordnungsgemässen Geschäftserledigung gehe dabei dem privaten Interesse eines Behördenmitglieds vor. «Obschon Johanna Maute nicht ungeeignet und nicht zutrauensunwürdig für die ihr übertragenen Aufgaben ist, war die Neukon­stituierung im vorliegenden Fall gerechtfertigt», sagt der Bezirksratspräsident.

Geschäftsordnung anpassen

Karin Frischkopf ist überzeugt, dass die Neukonstituierung richtig gewesen sei. Die Schulbehörde bedaure aber, dass der Rechtsstreit jetzt weitergeführt werde. «Wir hatten gehofft, mit dem Entscheid des Bezirksrats habe sich die Sache erledigt», sagt Frischkopf. Für die Schulpflege bedeute der Weiterzug des Falls an die nächsthöhere Instanz ­zusätzlichen Aufwand, sowohl finanziell als auch personell.

Johanna Maute widerspricht: «Der Mehraufwand wird nicht dadurch verursacht, dass sich jetzt die nächsthöhere Instanz mit dem Fall beschäftigt, sondern durch die aufsichtsrechtlichen Auflagen, die der Bezirksrat in seinem Entscheid an die Schulbehörde stellte. Diese Auflagen, die meinem Rekurs teilweise recht geben, sind unterdessen rechtskräftig und von mir nicht angefochten.»

Der Bezirksrat hatte auch die Ressortumbildung der Schul­behörde untersucht und fest­gestellt, dass die Aufgaben und damit die Entschädigung nicht gleichmässig verteilt sind. «Wir haben die Schulbehörde angewiesen, die Geschäftsordnung innert dreier Monate entsprechend anzupassen», sagt Kocher. In ihrer Beschwerde beim Verwaltungsgericht kritisiert Maute, dass die Neuverteilung der Ressorts trotz der normalerweise mit einem Rekurs verbundenen aufschiebenden Wirkung bereits vollzogen worden sei.

Keine Aufsichtsbeschwerde

«Da es beim Rekurs von Frau Maute um einen behördeninternen Konflikt ging, behandelten wir den Fall anfangs als Aufsichtsbeschwerde», sagt Kocher. Bei einer solchen gebe es keine aufschiebende Wirkung. Das Verwaltungsgericht beurteilte die Situation jedoch anders und wies den Fall zur Überarbeitung an den Bezirksrat zurück. Der Fall müsse als Rekurs behandelt werden.

Da bei einem Rekurs aber wieder die aufschiebende Wirkung zum Zug kommt, hätte der Bezirksrat die Ressortumbildung bis zum Abschluss des Verfahrens sistieren können. Darauf habe man aber verzichtet. Die Rekurrentin habe dies damals auch nicht explizit gefordert, sagt Kocher. «Wir wollten den ordnungsgemässen Betrieb der Schulbehörde mit einer erneuten Ressortumbildung nicht gefährden. Eine solche Massnahme hätte sehr viel Wirbel verursacht.» Der Fall sei so schon sehr komplex. «Differenzen innerhalb von Behörden kommen hin und wieder vor», sagt Kocher. «Doch ein Konflikt von dieser Intensität ist aussergewöhnlich.»

Für die Behördenmitglieder keine einfache Situation: Sie sehen sich weiterhin regelmässig an den Sitzungen der Schulbehörde. Dennoch ist Frischkopf mit der momentanen Situation zufrieden. Seit der Neukonstituierung konnten wir uns wieder stärker auf unsere Kernaufgaben konzentrieren und dadurch viele Projekte und Themen erfolgreich umsetzen, für die vorher die Kapazität fehlte. Wir ­hoffen, auch in Zukunft so weiterarbeiten zu können.»

