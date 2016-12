Todesfall: Rekurs gegen Sanierung des Gemeindehauses ist erloschen

Auf den Stimmrechtsrekurs von Markus Baur, der im Vorstand der Interessensgemeinschaft (IG) Pro Bauma sass, tritt der Bezirksrat Pfäffikon nicht ein. Baur hatte im September letzten Jahres Beschwerde gegen die Gemeinde eingereicht, die bei der Sanierung des Gemeindehauses Bauma nur über die ungebundenen Kosten abstimmen lassen wollte, die fünf Prozent der Totalausgaben entsprachen. Gebundene Ausgaben sind Kosten, die von Kanton oder Bund vorgegeben sind, etwa bei der Umsetzung von Richtlinien der Denkmalpflege. Dass der Bezirksrat den Rekurs für «gegenstandslos» erklärt, hängt mit dem kürzlichen Tod Baurs zusammen. Beim Stimmrecht handle es sich um ein «höchstpersönliches, nicht vererbbares Recht», schreibt der Bezirksrat in einer Mitteilung. Ist der Kläger tot, gibt es also auch keinen Richter.

«Gebundene Kosten legitim»

Trotzdem gibt der Bezirksrat Einblick in seine Überlegungen: «Nicht offensichtlich aussichtslos» wäre der Rekurs aus seiner Sicht gewesen. Er nennt «wenige kleinere Positionen» bei denen die Gebundenheit der Ausgaben fraglich sei. Etwa die Versetzung des Brunnens und die Grundsteinlegung und Aufrichte. Für den Baumer Gemeindepräsidenten Andreas Sudler ist es «selbstverständlich», dass die angesprochenen Positionen verschoben würden. «Es sind jedoch nur kleinere Beträge, die der Bezirksrat in Frage stellt.» Die Mitteilung zeige, dass der Grossteil der gebundenen Kosten legitim sei.

«Das Stimmrecht ist ein höchstpersönliches, nicht vererbbares Recht»



Werner Gerber, Präsident der IG Pro Bauma, ist erstaunt, dass sich der Bezirksrat so viel Zeit nahm. Anfangs Juli hätten er und Baur zusammen mit dem Bezirksrat das Gemeindhaus besichtigt. «Wir sind damals davon ausgegangen, dass der Entscheid schon ziemlich bald fällt», sagt Gerber. Ein leiser Verdacht kommt in ihm auf: «Dass die politische Gesinnung der damaligen Gemeindepräsidentin, des Gemeindeschreibers und des Bezirksratpräsidenten einen Einfluss auf die Entscheidungsdauer gehabt haben könnte.» Aufgrund der Antwort des Bezirksrats hätte Gerber dem Rekurs durchaus gute Chancen eingeräumt. Er stützt sich ausserdem auf Aussagen des Alt-Bundesrichters Karl Spühler, der in einem Interview mit dem «Tössthaler» sagte, dass bei diesem Projekt kein einziger Franken gebunden sei.

Gerber nennt das Beispiel der behindertengerechten Begehung: «Es gibt verschiedene Wege, diese Vorgaben umzusetzen, entweder baut man eine Autobahn ins Gebäude oder man entscheidet sich für eine günstigere Variante.» Sudler widerspricht: «Die Vorgaben führen eben doch zu einem denkbar kleinem Spielraum, deshalb ist der überwiegende Teil gebunden.»

Abstimmung wohl im Sommer

Jetzt, wo der Rekurs das Projekt nicht mehr blockiert, steht eine Abstimmung über die ungebundenen Kosten vor der Tür. «Man kann davon ausgehen, dass es an der Gemeindeversammlung im Sommer zur Abstimmung kommen wird», sagt Sudler. Es wäre die zweite Abstimmung, nachdem die Sanierung vor drei Jahren an der Urne knapp scheiterte. Unklar ist noch, ob die IG Pro Bauma opponieren wird: «Wir werden uns darüber Gedanken machen», sagt Gerber.

