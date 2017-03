Von den grossen Bühnen in die Provinz

Vierzig Jahre lang stand Carlo Ghirardelli auf deutschen Bühnen, spielte Brecht, Shakespeare, Wedekind. Heute lebt der 66-Jährige in Wila, verhandelt mit Theatern um Gastspieltermine im Dorf, reiht die Stühle im Schulhaus Eichhalde für eine Vorstellung auf, verkauft Getränke in den Pausen. «Der Kulturverein hat mich quasi genötigt, mitzumachen», sagt der Schauspieler und lacht. Am Klingelschild steht «K. Ghirardelli». Karl heisst er nur auf dem Papier. «Meine Mutter hatte Bedenken, dass ich nicht als Schweizer wahrgenommen werde, wenn ich Carlo heisse.»

Sein Grossvater war Italiener. Ghirardelli rührt mit dem Löffel im Schwarztee, schaut aus einem der vielen Fenster. Dass er heute in dieser hellen 3½-Zimmer-Wohnung in einem renovierten Fachwerkhaus in Wila sitzt, ist eigentlich Zufall. Eine Wanderung «auf einen der umliegenden Hügel» hatte ihn nach Wila geführt. Das Haus an der Tösstalstrasse Richtung Bauma sei ihm sofort auf­gefallen. «Einen Tag und einen Handschlag später hatte ich ­diese wundervolle Wohnung und war happy.»

Aufgewachsen ist Ghirardelli in der Zürcher Altstadt. Nach der Schule, in seiner Hippiezeit Ende der 1960er-Jahre, verschwand er nach Spanien, Nordafrika, Frankreich. «Es täte allen Schweizern gut, wenn sie nach der Schule mal das Land verliessen – die Schweiz funktioniert einfach zu perfekt.» 1972 sei es für ihn an der Zeit gewesen, «etwas Gescheites» zu machen. Er bewarb sich an der Schauspielakademie. «Literatur und Theater waren schon immer meine Welt», sagt der Schauspieler. Der Tag, an dem er an der Akademie aufgenommen wurde, veränderte sein Leben. «Das war wie ein Sechser im Lotto.» Er liess die langen Haare hinter sich – und seine Hippiefreunde.

Es folgten Engagements an Staatstheatern, Arbeit als Rezitator, Regisseur und Dozent. Am liebsten spielte er schräge Vögel, gebrochene Typen. «Ich war nie gerne der jugendliche Liebhaber.» Stattdessen mimte er die klassischen Bösewichte, Figuren, «bei denen einem angst und bange wird». «Ich fand es spannend, so in den eigenen Abgründen spazieren zu gehen», sagt Ghirardelli.

Drei Jahrzehnte lang lebte er mit seiner Familie in Kassel. «Ich habe aber immer gewusst, dass ich eines Tages in die Schweiz zurückkehren werde.» Im Sommer 2014 zogen seine Ex-Frau und der jüngste Sohn nach Zürich, Ghirardelli selbst wollte nicht mehr in der Stadtwohnen – «zu viel Trubel».

Seither pendelt er zwischen Wila und Kassel. «Das ist schon anstrengend. Ich hätte auch nicht gedacht, dass ich den Weg so oft hin- und herfahren würde.» Erst vergangenen Sonntag sass er wieder sieben Stunden hinter dem Steuer. Er hat Verpflichtungen als Prüfer an der Schauspielschule Kassel. Ausserdem läuft dort sein Herzensprojekt: Ein Künstlerkollege und er geben seit zehn Jahren in Lesetheaterstücken die Brüder Grimm. «Im Grimm-Programm erzählen die Brüder ­Jacob und Wilhelm im Biedermeierkostüm von ihrem Leben.»

Dass es ihm dagegen schwerfallen würde, in der Schweiz als Schauspieler Fuss zu fassen, hat sich Ghirardelli nicht vorstellen können. «Für die Schauspielhäuser bin ich ein alter Mann, und alte Schauspieler kosten ein Heidengeld, wenn sie gut sind.» Wobei er kein «klassischer Alter» sei. Mit seinen 66 Jahren und seiner «robusten Natur» könne er gut noch jüngere Rollen übernehmen. Trotzdem hat es noch nirgends mit einem Engagement geklappt. Inzwischen habe er aber zwei Dozentenstellen an Schweizer Schauspielschulen bekommen. «Schauspiel zu unterrichten, gefällt mir genauso gut, wie selbst auf der Bühne zu stehen.»

Wila: Ein Schlafort

Im Kulturverein engagiert sich Ghirardelli gerne. «Was kann ich Wila sonst geben?» Für ihn ist es auch eine Gelegenheit, auf die Wilemer zu treffen. Denn bisher habe er nicht viel mit den Leuten im Ort zu tun gehabt. «Ich habe den Eindruck, dass Wila ein Schlafort ist.» Etablierte Treffpunkte im Dorf vermisse er. Als Neuwilemer habe er trotzdem das Bedürfnis, sich einzubringen, wo er könne. Derzeit ­liege bei der Gemeinde sein Konzept für einen kleinen Literaturklub. «Aber die Kollegen auf der Gemeinde sind skeptisch, ob ein regelmässiges Treffen in Wila funktioniert.»

Ghirardelli hat aber auch ohne Literaturklub genug zu tun. «Ich habe 1000 Konzepte und Programme in der Schublade.» Vor allem aber will er hier in Wila, mit Blick in den Garten, alte Träume verwirklichen: «Ich schreibe gerade an zwei Stücken, die mich schon lange beschäftigen.» Sein Blick schweift zum Fenster. Zwei Frauen und ein Esel gehen vorbei. «Nach dem Gespann kann man fast schon die Uhr stellen», sagt Ghirardelli und nimmt noch einen Schluck aus der Porzellantasse.

