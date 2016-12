Wirtin gibt nach Brand nicht auf

Nachdem das Gasthaus Sternen in Sternenberg in der Nacht auf Montag komplett abgebrannt ist, beschäftigt sich die Wirtin und Besitzerin Marianne Brühwiler bereits mit Aufräumarbeiten. Sie macht sich zudem Gedanken darüber, wie es weitergehen könnte. Es gehe ihr den Umständen entsprechend gut, sagt sie gegenüber dem Landboten. Derzeit sei ein Unternehmen damit beschäftigt, das Haus abzubauen und Schutt wegzuräumen. Zudem stünden Gespräche mit der Gebäudeversicherung an.

Sie sei zuversichtlich, dass es weitergeht. «Mein Ziel ist es, wieder zu wirten.» Als mögliche neue Lösung für ein Restaurant sieht sie die Gruppenunterkunft, die direkt neben dem «Sternen» steht. Das Gebäude wurde auch dank des grossen Einsatzes der Feuerwehren von den Flammen verschont.

Ihr Vater Alfred Rüegg äusserte bereits am Montag die Hoffnung, dass es in diesem Gebäude weitergehen könnte.

Wohnung angeboten

Sehr dankbar ist Marianne Brühwiler über die «extrem vielen Reaktionen» nach dem Brand. Diverse Leute hätten ihr Unterstützung angeboten. Jemand stelle zum Beispiel einen vorübergehenden Wohnort zur Verfügung. Das sei sehr schön und helfe ihr.

In einem Interview mit dem Schweizer Fernsehen sagte Marianne Brühwiler am Montag, sie habe es zuerst gar nicht fassen können, als sie in den Ferien vom Brand erfahren habe. Nun wieder zurück, sei sie «einfach nur traurig.» Wenn es aber irgendwie möglich sei, wolle sie das Restaurant wieder aufbauen. Der «Sternen» sei Kult und gehöre zum Dorf.

Bereits am Tag nach dem Brand kamen mehrere Anwohner zum Unglücksort und zeigten ihre Betroffenheit. Der Sternen hatte nicht nur im Dorf grosse Bedeutung. Seit dem Film «Sternenberg» mit Mathias Gnädinger in der Hauptrolle erlangte der Sternen Beachtung weit über die Region hinaus und war ein beliebtes Ausflugsziel. Bekannt war das Gasthaus auch für seine gute Küche. Der Sternen war zudem das letzte Restaurant im Dorf, das regelmässig geöffnet hatte. Viele Sternenberger hoffen deshalb, dass es bald wieder einen Treffpunkt gibt im Dorf. (Landbote)