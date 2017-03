Zwei Papageien üben das Fliegen

Gabriela und Remo Dietrich führen ihre Haustiere spazieren. An der langen Leine laufen aber nicht etwa Hunde, sondern sitzen zwei Vögel. Die beiden fast 90 Zentimeter langen und ein Kilogramm schweren Aras auf den Schultern ihrer Halter gehören in Weisslingen schon fast zum Dorfbild. «Die Einwohner haben sich daran gewöhnt, dass wir mit unseren Papageien durch die Strassen marschieren», sagt Gartenbaumeister Remo Dietrich. Seit er 18 Jahre alt ist, hält der heute 56-jährige Vater eines erwachsenen Sohnes Papageien. «Sie sind seine Leidenschaft», sagt seine Frau. Das dreijährige Männchen Tweety und das zweijährige Weibchen Seli sitzen aber nicht etwa tagelang in einer Voliere, auch wenn der Gärtner ihnen ein eigenes Gartenhaus gebaut hat. Sondern sie arbeiten, trainieren das Fliegen oder lernen kleine Kunststücke.

Täglich eine Stunde Training

Mindestens eine Stunde lang täglich beschäftigt sich Remo Dietrich mit seinen Tieren. «Es sind unsere Familientiere, wir wollen ihnen Dinge beibringen und sie erziehen.» Jetzt, da es wieder wärmer geworden ist, sind die Dietrichs wieder öfter draussen anzutreffen – etwa auf dem Fussballplatz Mettlen.

«Findet gerade kein Spiel statt, dürfen wir den Rasen benützen», sagt Remo Dietrich. Dort trainiert das Paar dann mit seinen Papageien das Fliegen. Hierfür tragen Tweety und Seli ein Geschirr und sind an einer 25 Meter langen Leine angebunden, die sich bis auf 100 Meter ausdehnen lässt. Die Leine selbst ist an einem Metallhaken befestigt, der im Rasen steckt.

Nicht etwa, weil Dietrichs befürchteten, ihre Vögel könnten davonfliegen. «Sondern um sie vor Greifvögeln zu schützen», sagt Remo Dietrich. Es sei nämlich durchaus möglich, dass ein Milan angreife. Ziel sei es aber, sie demnächst frei fliegen zu lassen. «Nun bringen wir ihnen aber erst mal bei, dass der Mensch ihr sicherster Landeplatz ist.»

Intelligent und geschickt

Die Tiere sind intelligent und geschickt – sie lernen schnell. Auf dem Fussballplatz Mettlen schwingt Remo Dietrich seine Arme, auf denen je ein Papagei sitzt, in die Höhe. Die Aras heben ab, fliegen einen Halbkreis und landen auf den Armen von «Assistentin» Gabriela, wie sie sich selbst nennt. Dabei kann es gut vorkommen, dass sich Seli auf eine Schulter der Besucherin setzt. «Nur wenn die Papageiendame Vertrauen fasst», sagt Gabriela Dietrich. Dazu braucht es manchmal nicht viel. Denn sie ist die anhängliche, diejenige, die ihre Zuneigung demonstriert, indem sie am Ohrläppchen oder am Kragen des T-Shirts zupft.

Tweety hingegen ist distanzierter. Einem Professoren gleich sitzt er fast regungslos auf der Schulter von Gabriela Dietrich und beobachtet. Pinienkerne lieben beide. Die gibt es als Belohnung. Die Tiere klauben sie so sanft aus den Fingern, dass nicht mal ein sanftes Zwicken spürbar ist. Dabei könnten sie mit ihren Schnäbeln Knochen brechen. Denn sie sind dazu fähig, auch die härtesten Nüsse zu knacken.

Dietrichs sind Mitglied in einem deutschen Flieger-Club. Dessen Ziel ist es, die Papageien für ein gutes Zusammenleben mit ihren Haltern zu trainieren. Wöchentlich tauscht sich das Weisslinger Ehepaar mit anderen Mitgliedern per Skype aus, bespricht Themen zur Haltung, zum Training, zu Krankheiten. Auch besucht es regelmässig Seminare. Tweety und Seli sitzen dann jeweils seelenruhig auf den Schultern ihrer Halter – bis zu neun Stunden lang.

Sprechen können die Papageien übrigens nicht. «Vielleicht kommt das irgendwann mal, es ist uns aber nicht wichtig», sagt Remo Dietrich. Viel eher, dass sie sie in die Ferien mitnehmen können. Ins Südtirol etwa, wo sie für die Vögel auf dem Campingplatz in einer Holzhütte ein Zimmer mieten. Dort schlafen sie nachts in einer Voliere und machen keinen Mucks. (Landbote)