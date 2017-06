Ich hatte eine Farm in Afrika», beginnt Tania Blixen ihre berührende Lebensgeschichte als geschiedene Frau in Britisch-Ostafrika. «Ich habe eine Farm in Afrika», kann Claudia Dummermuth bald sagen, denn nach der letzten Lavendelernte in ihrem Garten in Oberstammheim reist sie im August wieder nach Tameslohte in Marokko. «Mein Haus wird gerade gebaut, es hat 50 Zentimeter dicke Mauern», erzählt sie.

Von den traditionellen Techniken der Nordafrikaner will sie Gebrauch machen, nicht nur bei der Bio-Lavendelproduktion. «Das Land musste ich einmal nach nationalem Recht und einmal nach arabischem Recht erwerben.» Im Moment unterstützt sie dabei ein ortskundiger Franzose, ihr Bauführer. Vor Ort lernt die 54-Jährige aber schon die Berbersprache — beim gemeinsamen Arbeiten.

Ausgelaugter Boden

Ein Blick auf das grüne Feld neben ihrem Haus im Weinland macht deutlich, dass etwas geschehen musste: Die Blüten sind spärlich, die Pflanzen alt und der Boden ausgelaugt. Hier hätte sie über Jahre pausieren müssen, dabei reicht der Ertrag jetzt schon nicht für eine volle Existenz. Da sie keine Lust hat, «die Gemeinde mit Kartoffeln zu versorgen», eine logische Fruchtfolge, die jetzt nötig gewesen wäre, packt sie lieber die Koffer.

«Das Leben hat mehr zu bieten», sagt sie abenteuerlustig. Ihr Entschluss reifte während einer Ferienreise nach Marokko und neun weiteren Besuchen, bei denen sie über den idealen Lavendelboden einfach nur staunen konnte.

«Die Frauen in Marokko sind nicht zu unterschätzen. Sie besetzen oft hohe Posten.»







Vor Klimawandel und Dürre in dem heissen Land hat sie keine Angst. «Bei uns wird es dafür immer feuchter, das tut dem Lavendel auch nicht gut.» Trotzdem wird sie erst nach der Ernte im Juli 2018 wissen, ob es die richtige Entscheidung war. Bei der Beschaffung von geeigneten Lavandula-angustifolia-Pflanzen hat ihr ein einheimischer Hotelier vor Ort geholfen; dass es 8000 Stück sein sollten, überraschte dann doch. Ihr Orientierungspunkt wird Marrakesch sein. Die Behörden, bei denen man viel Gelassenheit, Freundlichkeit und Demut brauche, haben ihre Geduld schon einige Male auf die Probe gestellt. Viele Frauen würden sich dort aber auch stiller verhalten.

«La dame avec les cheveux rouges» wird sie genannt. Wie viele Jugendliche es in Marokko gibt, beeindruckt sie. «Ein riesiges Potenzial», mit dem sie auch auf der Farm arbeiten möchte. «Das Land ist noch unverbraucht; man kann etwas entwickeln.» Als Frau in Marokko zu leben, sei kein Problem. «Die Frauen in Marokko sind nicht zu unterschätzen. Sie besetzen oft hohe Posten. Doch sie verhalten sich stiller und unauffälliger als ihre europäischen Kolleginnen.»

Zu ihrem Schutz wird sie nachts einen Wächter beschäftigen, das sei üblich. Nun gibt es noch einen letzten Tag der offenen Tür und einen langsamen Ausverkauf ihres Shops – auch eine Gelegenheit, sich von Claudia Dummermuths Wagemut anstecken zu lassen.

Open Garden 2017 Samstag, 17. Juni, 10 bis 17 Uhr. Kirchweg 3, Oberstammheim. www.lavendelfarm.ch

(Der Landbote)