Gemeisselt, getöpfert und gemalt

«Ich hatte schon immer das Flair und die Gabe, schöne Sachen zu gestalten», sagt Elsbeth Vetri aus Benglen über ihre Werke. Und das sieht man gleich, wenn man die Galerie im Alten Gemeindehaus Kleinandelfingen betritt: eine weisse Schale mit einer Schlange, die sich über den Rand schlängelt, begrüsst den Besucher.

Das auffällige Tier ist eine originelle Umsetzung ihrer Technik des Würstelens. Für andere Dekogefässe wallt sie den Ton aus, bemalt die Ränder mit Gold- oder Platinfarben und experimentiert mit entsprechend glänzenden Glasuren. Elsbeth Vetri kommt von der Porzellanmalerei, so hat sie das Flair für aparte Hingucker schon über viele Jahre entwickelt.

Sechs Steinobjekte

«Ein Lieblingsstück gibt es nicht, ich bin mit jedem einzelnen verbunden, ja verheiratet», erklärt Elisabeth Maag lachend. Kein Wunder, die Guntalingerin beschäftigt sich mit dem zeitaufwändigen Steinhauen. Schon als Kind hat sie die Affinität zum Stein entdeckt; zu den Bergen, zu den Kieseln im Bachbett, zu den Findlingen und bemalten Felswänden im Wald.

«Ich betitle meine Arbeiten nicht, denn viele Leute sehen darin etwas anderes als ich.»Elisabeth Maag

Ihre Lehrerin ist Johanna Everwijn, die als Dozentin an der Sommerakademie Rheinau schon viele angehende Künstler für das Material begeistert hat. In den Wintermonaten, in denen die Arbeit am Stein im Freien nicht möglich ist, studiert Elisabeth Maag bei ihr die Holzschnitzerei — ebenfalls ein Handwerk im wahrsten Sinne des Wortes. Sechs Steinobjekte stellt Maag in Kleinandelfingen vor.

Die Farbe und Art des Steines sind zwar präzise beschrieben, doch tragen sie keinen Namen. «Ich betitle meine Arbeiten nicht», räumt sie ein, «denn viele Leute sehen darin etwas anderes als ich.» Ihr Mut zur ungegenständlichen Plastik ist bemerkenswert.

Grüntöne aus Island

Mit Patricia Zürcher-Schneider aus Dinhard ist auch eine Malerin dabei, die in der Region schon häufiger zu sehen war. «Ich hatte genügend Vorlauf, mich auf die Ausstellung einzustellen und konnte die Sujets auf meine Kolleginnen abstimmen», erklärt sie. So zeigen ihre neuen Bilder Schalen und Steine. Moosige Blaugrün-Töne, in denen Licht reflektiert, dominieren.

Reisen nach Island hätten sie farblich stark geprägt, erklärt sie. So erkennt man auch Basalt, Grau und Weiss. In Wischtechnik hat sie Gemälde mit dem Topfkratzer bearbeitet. Lässig dahingeschwungen sind hingegen ihre angeschnittenen Frauenakte. Bekannt ist Patricia Zürcher-Schneider auch für die «Chistlis», kleine, zum Teil freizügig-freche Miniaturen mit Modelleisenbahnfiguren vor einem originellen Hintergrund.

Als Fazit der Schau dreier kreativer Frauen lässt sich zudem die harmonische, aufmerksame Präsentation durch die Veranstalter Margot und Herbert Heinzle hervorheben.

Stein — Ton — Farbe Vernissage Freitag 9. Juni, 19 bis 21 Uhr. Ausstellung bis 2. Juli, Fr 16 bis 20 Uhr, Sa 14 bis 18 Uhr, So 11 bis 15 Uhr. Schaffhauserstr. 11, Kleinandelfingen. Eintritt frei. www.weinlandgalerie.ch (Der Landbote)