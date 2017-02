Der zeitlose blaue Vogel mit dem Beret

Altbewährtes währt am längsten

Klassiker wie Globi und Papa Moll setzen sich an die Spitze der Kinder-Hitliste. Wie eine Stichprobe zeigt, ist dies kein typisches Seuzacher Phänomen - im Gegenteil. So steht gerade Globi auch in Neftenbach, Elgg und Effretikon weit oben in diesem Ranking. Neben ihm und Papa Moll erfreuen sich in den verschiedenen Bibliotheken auch Comic-Helden wie Yakari, Tim und Struppi oder Mickey Mouse grosser Beliebtheit. Die begehrtesten Comic-Figuren sind aber gemeindeübergreifend Die Schlümpfe. Wenn es um die Wahl von Hörspielen geht, greifen vor allem die ganz Kleinen am liebsten auf «Chasperli» und - welch Überraschung - auf Globi zurück. Die etwas älteren Kinder lassen sich lieber von Jugendbüchern unterhalten. In dieser Kategorie haben fast ausschliesslich Buchreihen wie Die drei ???, Die drei !!! oder Greg’s Tagebuch die Nase vorn. Beim Betrachten der Hitlisten fällt also auf: Alle weit oben aufgeführten Titel sind mehrteilige Serien. In Bezug auf das Leseverhalten lässt sich also feststellen, dass die Macht der Gewohnheit bei Kindern wohl besonders mächtig ist. lz