Seine Entschlossenheit hat Toto Ghali auf der Strasse gelernt. Wie das Rollschuhlaufen, weil einer von der Navy ihm Räder mitgebracht hat, die man um die Schuhe binden konnte. «Alles, was ich kann, habe ich im Sport gelernt», Fallen, aufstehen. Immer wieder.Mit drei Jahren ging er in den Banlieues von Marseille alleine in die Kinderkrippe. Seine Mutter arbeitete, um ihre vier Kinder durchzubringen. «A One-Woman-Show», sagt Ghali und lacht.

Adrenalin als Rettung vor dem Drogensumpf

Sie habe einen grossartigen Job gemacht. Noch steckten seine Füsse nicht in Rollschuhen, aber bald. Als er sechs Jahre alt war, schenkte ihm die Mutter erste richtige Rollschuhe, ein Vorläufer der Modelle, wie man sie heute kennt. Er erinnert sich genau daran, wie es ihm ging, als er das erste Mal auf Rädern unterwegs war.

Es ist bis heute jedes Mal das gleiche Gefühl: «Du bist isoliert von allem, was um dich geschieht», sagt er. Ein bisschen wie Autismus sei das. Extrem stark. «Adrenalin ist eine sehr starke Droge.» Für ihn war sie der Rückzugsort, der ihn gerettet habe. Auf der Strasse hat Ghali Freunde gesehen, die im Sumpf der härteren Drogen und im Gefängnis hängengeblieben sind. Solche, die ins Koma fielen und nie wieder zurückkamen.

«Je aggressiver man ist, je mehr Ego im Spiel ist, desto gefährlicher wird es.»



Toto Ghali,

Extrem-Rollschuhläufer

Als er seinen Vater zum ersten Mal sah, war Toto Ghali 13. Ein Jahr später wurde er erschossen. Damals hat er bereits erste Skater-Produkte für Firmen designt, er wurde in der Zeitung als Extrem-Rollschuhfahrer porträtiert, als er zehn war. Die Mutter hat durchgesetzt, dass er zur Schule ging, Leidenschaft für die Rollschuhe hin oder her.

Sobald er genügend Geld für eine Hinfahrt beisammen hatte, stieg Ghali in den Zug und fuhr nach Lausanne. Das war 1990, er war 18 und Lausanne das weltweite Zentrum für die Rollschuh-Szene. Zwar war er in der Zwischenzeit als Produktentwickler überall unterwegs, in Amerika, in Asien, in Europa. Und er hat seine sportlichen Fähigkeiten unter Beweis gestellt, zum Beispiel hat er die «X Games» gewonnen, die Olympiade der Actionsportler. Hat sich längst selbstständig gemacht und dreht heute Filme in Operationssälen, Kongressen und Wettkämpfen für die Bereiche Medizin und Sport.

«Ich mag es mit Leuten zusammenzuarbeiten, die ihre Komfortzone zu verlassen bereit sind.»Toto Ghali

Er hat eine Familie gegründet, ist Vater zweier kleiner Kinder und ist mit seiner Frau aus Hamburg in ein Haus in Schlatt gezogen, weil die Schweiz entspannt sei. Einige seiner heutigen Freunde sind noch immer die, die er damals in der Westschweiz kennengelernt hat. Er arbeitet mit ihnen. «Die Mentalität, die uns verbindet, ist eigen», sagt er, «ich mag es mit Leuten zusammenzuarbeiten, die ihre Komfortzone zu verlassen bereit sind.»

Trainingsorte sollten kostenlos sein

So wie er selbst. Aber er kenne die Risiken. Dass er Angst habe, mache ihn sicher. «Sobald du überheblich wirst, verletzt du dich.» Wenn seine Kinder Extremsportarten wählen würden, würde er dies unterstützen. Es sei eine Frage der Haltung. Selbstüberschätzung sei die grösste aller Gefahren, man müsse sich extrem kontrollieren, was lernbar sei. «Je aggressiver man ist, je mehr Ego drin ist, desto gefährlicher wird es». Ghali trainiert auf Rampen, beispielsweise in Winterthur im Skills Park.

Er findet aber, dass Trainingsorte frei zugänglich sein sollten, nicht kostenpflichtig, weil gerade Menschen auf der Strasse und mit wenig Geld sehr viel Halt und Selbstsicherheit im Sport gewinnen würden. Auch in der Schweiz sei dies zentral. Ghali sieht viel Potenzial im Rollschuhlaufen: Gewichtsprobleme etwa seien eine Volkskrankheit, der man gegensteuern müsse. Er hat eine Rampe, die er bald im Motocross-Club in Schlatt zur Verfügung stellen will. Sie hat einen Wert von 40 000 Franken, klar, dass da Profit gemacht werden wolle, aber er will sie gratis anbieten. Ghali hat in Marseille eine Rollschuh-Schule eröffnet, in der Schweiz möchte er eine Swiss Championchip gründen. Seine eigenen Titel sind da nicht mehr so wichtig: «Der Weg, die Bewegung sind wichtiger als das Ziel.»

