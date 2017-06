Alle gegen die Maschinenstrasse

Hofstetten möchte so aufgeräumt wie möglich in die Fusion mit Elgg gehen. Noch ein halbes Jahr bleibt der Gemeinde. Dazu gehört auch die Bereinigung der Adresssituation.

Wie der «Landbote» ­bereits berichtet hat, gab es bisher keine Hausnummern, sondern nur ­Gebäudeversicherungsnummern und auch keine Strassennamen, sondern nur Weilerbezeichnungen. Zusammen mit dem TBB-Ingenieurbüro erarbeiteten zwei Gemeinderäte Vorschläge, die im Mai auf der Gemeindeverwaltung auflagen. Ende Mai fand zusätzlich ein Informationsabend statt.

«Viele sinnvolle Vorschläge»

«Wir haben sicher 15 bis 20 Briefe erhalten, und am Informationsabend kamen nochmals einige neue Vorschläge», sagt Daniel Hungerbühler, Gemeinderat und zuständig für die Strassen in Hofstetten.

«Ich finde es toll, dass so viele mitgemacht haben.» Daniel Hungerbühler,

Gemeinderat

Keine grossen Einwände hatten die Einwohner der kleinen Weiler, die Häuser dort werden lediglich neu durchnummeriert. Umso mehr aber wollten die Leute aus dem etwas grösseren Dickbuch mitreden. «Es kamen di­verse sinnvolle Vorschläge», sagt Hungerbühler. So sei man etwa von der Idee einer Dickbucherstrasse wieder abgekommen. Denn Dickbuch soll neu auch als Ortsbezeichnung in der Adresse stehen und käme so doppelt vor. Ein möglicher neuer Name wäre Dorfstrasse.

Die Pfannenstielstrasse kam gar nicht gut an, es unterschrieben mehrere Anwohner dagegen. Als Ersatz war etwa Lindenstrasse im Gespräch. Einige Personen monierten, dass die Schulstrasse laut Entwurf gar nicht direkt an der Schule vorbeiführen würde. Auch das werde man anschauen, sagt Hungerbühler.

Keine Streitgespräche

Nicht begeistert waren die meisten vom Vorschlag Maschinenstrasse. Das passe nicht, und überhaupt heisse die Gegend dort anders, wurde beanstandet. Hungerbühler nimmt die Kritik sportlich: «Wir mussten erste Vorschläge bringen, hätten wir auf der grünen Wiese angefangen, hätte dieser Prozess viel zu lange gedauert.» Die Gespräche seien allesamt konstruktiv ge­wesen und keine Streitgespräche. «Ich finde es toll, dass so viele mitgemacht haben.» Die direkte Betroffenheit habe sicher dazu beigetragen. Die meisten der neuen Vorschläge werde man wohl umsetzen können, sagt Hungerbühler. Definitiv beschlossen werden die neuen Adressen diese Woche im Gesamtgemeinderat.

(Der Landbote)