Aller Aufbau ist schwer

Die Gemeinde Wiesendangen will ihren älteren Einwohnern ermöglichen, so lange sie möchten, zu Hause wohnen zu können. Vor etwas weniger als einem Jahr richtete sie dafür das Pilotprojekt Anlaufstelle für Altersfragen ein. Interessierte sollen dort Informationen und Zugang zu Dienstleistungen erhalten. «Vielleicht braucht jemand Hilfe beim Einkaufen, Putzen oder auch nur jemanden, der in den Ferien die Blumen giesst», erklärt die zuständige Gemeinderätin Zuzana Wyss. Untergebracht ist die Beratungsstelle in der Überbauung Wiesental und steht allen Wiesendangern offen.

Keine Vergleiche möglich

«Es geht uns darum, die Lebensqualität zu steigern», sagt Wyss. Wie gut das Konzept funktioniere, könne man nach einem Jahr aber noch nicht wirklich sagen. «Die Stelle ist noch im Aufbau, wir wissen noch nicht genau, wie sie sich schlussendlich entwickeln wird.» Betreiberin ist das Unternehmen Bonacasa mit Sitz in Solothurn. Die Gemeinde Wiesendangen leistet jährlich einen Beitrag für 20 Stellenprozent, für die weiteren 20 Prozent der Anstellung kommen in der Anfangsphase die Sprecher-Schweizer- sowie die Walder-Stiftung je zur Hälfte auf.

Da es in den Landgemeinden bisher keine ähnlichen Angebote gebe, könne man keine Vergleiche ziehen, sagt Wyss. Hinzu kommt, dass die erste Beraterin die Stelle bereits wieder gekündigt hat. Seit Januar arbeitet sich nun Michèle Häusler ein.

In der Vergangenheit scheint die Bezeichnung Beratungsstelle zu Missverständnissen geführt zu haben. So schilderte eine Person, die sich im Herbst auf die Stellenausschreibung gemeldet hatte, gegenüber dem «Landboten», dass der Aspekt des Verkaufens während des Bewerbungsgesprächs sehr hoch gewichtet worden sei. «Ich wurde gefragt, ob ich verkäuferisches Talent besitze. Das dünkte mich etwas seltsam für eine Beratungsstelle.» Seitens Bonacasa sei aus ihrer Sicht grossen Wert auf den Verkauf des firmeneigenen Notrufsystems gelegt worden. «Es hiess, möglichst viele ältere Personen aus Wiesendangen und Umgebung sollten das Angebot abonnieren.»

«Nicht offensiv verkaufen»

Michael Wenger, zuständiger Projektleiter bei Bonacasa, betont einerseits, dass es nicht darum gehe, offensiv Produkte zu verkaufen. Andererseits sei es im Interesse der Gemeinde, wenn sich ältere Personen über ein solches System absicherten. «Es kann viel passieren und sehr teuer werden, wenn jemand drei Tage lang am Boden liegen bleibt.»

«Es kann viel passieren und sehr teuer werden, wenn jemand drei Tage lang am Boden liegen bleibt.»Michael Wenger,

Projektleiter Bonacasa

Bonacasa mache mit den Verkäufen kein grosses Geschäft. 25 Franken pro Monat kostet das Notrufarmband über die Beratungsstelle. 34 Franken im normalen Verkauf. «Es soll ein Dienst an den Leuten sein, aber natürlich freuen wir uns, wenn sich jemand überzeugen lässt.» Im letzten Jahr seien vier Abonnemente abgeschlossen worden. Wyss bestätigt, es sei der Gemeinde ein grosses Anliegen, ein Notrufsystem anzubieten. Der Besitzer kann es in einer Notsituation per Armbandsender auslösen. Auch ein Tresorsystem, um Schlüssel zu hinterlegen, bietet Bonacasa über die Beratungsstelle an.

«Wenn jemand nichts braucht, kostet es ihn auch nichts. Aber natürlich hat das Angebot einen kommerziellen Aspekt», sagt Hans Fischer, Geschäftsleiter von Bonacasa. Man habe mit der Gemeinde Wiesendangen einen sehr sorgfältigen Leistungsauftrag ausgearbeitet. Die «philosophische» Beratung sei ein Teil, aber in einem anderen gehe es ganz pragmatisch um Bedürfnisse.

«Kontakte sind wichtig»

Es gehe nicht nur um den Verkauf von Dienstleistungen, sagt Gemeinderätin Wyss: «Die Beratung und Weiterleitung an die zuständigen Stellen wie beispielsweise Spitex, AHV oder Ergänzungsleistungen machen einen grossen Teil aus und sind kostenlos.» Auch Unterhaltung undgemeinsame Anlässe seien ein wichtiger Teil des Pakets.

Die Beraterin fungiere etwa als Kontakt zu den Vereinen. Der Gemeinde sei es auch wichtig, dass möglichst viele Dienstleistungen an Anbieter in der Gemeinde vergeben würden. Gerade dieses Kontakteknüpfen koste zu Beginn viel Zeit. «Der Aufbau der Stelle und der Kontakte ist nicht einfach und soll seriös gemacht werden», sagt Wyss. Auch der Aufbau des Jugendtreffs sei anfangs anstrengend gewesen und heute sei das Angebot nicht mehr wegzudenken. (Der Landbote)