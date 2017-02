«Alles Pastetli»? Die Traube auf dem Prüfstand

«Der Service ist zu langsam, die Speisen zu kalt und die Pastetli werden ihrem Ruf als Hausspezialität auch nicht gerecht.» So lautet das schonungslose Urteil von Daniel Bumann nach einem ersten Testessen in der Rutschwiler Traube. Der Walliser Starkoch ist seit bald neun Jahren in Zusammenarbeit mit dem Sender 3+ als Restauranttester unterwegs. Seine Mission: kriselnde Lokale aus ihrer Misere zu retten. Als Krise kann man die Situation in der Traube (noch) nicht bezeichnen. Schliesslich wurde sie erst am 1. September 2016 unter der neuen Pächterschaft von Stefan Leemann eröffnet.

Mit der Traube will sich Leemann auf verschiedene Pastetlikreationen spezialisieren. So wirbt die Karte zum Beispiel für die Varianten «Zürischnurri», «08/15» oder «Thai-Style». An Ideen mangelt es nicht, das Endprodukt liess aber bisher zu wünschen übrig. Dementsprechend auch Bumanns Urteil: «Die Idee, sich auf Pastetli zu spezialisieren, finde ich supercool, die Umsetzung jedoch genauso uncool.»

Fehler frühzeitig erkennen

Dabei weiss Leemann eigentlich, wie man erfolgreich einen Gastronomiebetrieb leitet. So führt er seit 14 Jahren gemeinsam mit seiner Frau Sonja erfolgreich das Restaurant Rebe in Neftenbach, das für seine einzigartigen Cordons bleus einen sehr guten Ruf geniesst. Wieso also Bumann zu Hilfe ziehen? Leemann hofft, dass dank dem Profikoch die wesentlichen Fehler bereits im Vorfeld erkannt werden. «Auch wenn wir bereits ein Restaurant führen, heisst das noch lange nicht, dass wir auch zwei Gastrobetriebe führen können.»

Bumann findet Leemanns Vorgehen lobenswert, ihn nicht erst zu engagieren, wenn alles schon zu spät ist. Ansonsten ist er anfänglich sehr zurückhaltend, was das Lob angeht. Kein Wunder, denn nachdem Leemann seine Traube einmal aus der Sicht eines Gastes besucht hat, gibt er zu: «Hier würde ich nicht wieder ­essen.» Die Gründe dafür sucht ­Bumann zuerst in der Küche. Dort stellt er fest: Dem jungen Küchenteam um Ramon Waser mangelt es an Erfahrung. Dies allein ist noch kein Problem, kann für den Wirt aber schnell zu einem werden. Das gilt es nun zu verhindern. Deshalb hat Bumann am Tag nach dem enttäuschenden Testessen einige Änderungsvorschläge bereit. Seine Devise: Weniger aufwärmen, mehr Handwerk. Aber nicht nur in der Küche werden Anpassungen vorgenommen. Auch die Speise­karte, der Service und die ge­samte Einrichtung der Gaststube kommt dank Bumann in ganz neuem Licht daher.

Grosse Fortschritte gemacht

Insgesamt vier Tage lang steht Bumann dem Lokal helfend zur Seite. Danach muss es auch ohne ihn klappen. Ob dies der Fall ist, hat er fünf Wochen später im Rahmen eines Überraschungsbesuchs überprüft. Wie sein Urteil ausfällt, ist am Montagbend zu sehen. So viel vorweg: Bumann ist sehr zufrieden mit der Entwicklung, die das Lokal seit seinem letzten Besuch durchgemacht hat. Perfekt laufe der Betrieb zwar noch nicht, doch es seien bereits grosse Fortschritte erkennbar. (Landbote)