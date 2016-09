«Als Aktiengesellschaft bietet die Forel-Klinik mehr Sicherheit»

Frau Hug, die Forel Klinik war früher ein Verein. Wieso haben Sie den Wandel zur Aktiengesellschaft vollzogen?

Gitti Hug:Die Forel Klinik blickt auf eine über 100-jährige Geschichte zurück. Aus der Tradition heraus waren wir als Verein organisiert. Aber der Klinikbetrieb ist in den letzten Jahren beträchtlich gewachsen. Wir haben mittlerweile eine Bilanzsumme von rund 20 Millionen Franken. Die Rechtsform Verein ist für einen Betrieb dieser Grösse einfach nicht mehr zeitgemäss.

Was waren weitere Nachteile der Rechtsform Verein?

Es ist wichtig festzuhalten, dass der Verein nach wie vor existiert. Er ist alleiniger Aktionär der neuen Aktiengesellschaft, die für den Betrieb der Klinik zuständig ist. Der Verein ist im Zivilgesetzbuch nur in wenigen Artikeln kodifiziert. Er ist eine freie und flexible Rechtsform, die an sich nicht dafür vorgesehen ist, um ein kaufmännisch geführtes Unternehmen zu führen. Vereine eignen sich eher für Sportclubs oder andere Interessensgemeinschaften.

Inwiefern verändert sich denn die rechtliche Situation als AG?

Die AG ist im Obligationenrecht klar kodifiziert. Das bietet auch für Dritte, die mit der Klinik zu tun haben, eine grössere Sicherheit bezüglich Haftung. Ausserdem gibt es in der AG eindeutig geregelte Grundsätze für die Unternehmensführung. Das Aktienrecht beinhaltet «Checks and Balances», also klare Kompetenz-Abgrenzungen. Als Verein kann man das weitgehend so gestalten, wie man will.

Sie begründen die Umstrukturierung auch damit, dass die Forel Klinik stark gewachsen ist. Wo hat dieser Wachstum stattgefunden?

Angefangen haben wir mit einem Standort, dem stationären Bereich in Ellikon. In letzter Zeit haben wir zwei Ambulatorien aufgezogen: Eines in der Stadt Zürich und das andere in Frauenfeld. Dazu kommt die Tagesklinik in Zürich. Wir haben uns also einerseits geographisch ausgedehnt, und andererseits decken wir heute alle Behandlungsarten ab.

Vor gut vier Jahren haben Sie eine eigene Entzugsstation eröffnet. Damit haben Sie auch das Therapieangebot erweitert.

Das ist richtig. Früher kamen die Patienten erst nach dem Entzug in einem Spital für die Entwöhnungstherapie zu uns. Heute können wir eine lückenlose Behandlung des Patienten gewährleisten, indem wir schon während des Entzugs die darauf folgende Entwöhnung planen. Und wir können die Patienten nach dem Austritt ambulant begleiten.

Konkurrenzieren Sie damit nicht die Spitäler?

Nein, wir stehen in einem gutem Verhältnis miteinander. Die Spitäler sind auch daran interessiert, ihre stationären Betten zu reduzieren und uns Patienten abzutreten. Das entspricht einem allgemeinen Trend zur Spezialisierung.

Ist eine weitere Expansion der Forel Klinik eine Option?

Das kann ich im Moment nicht beurteilen. Man muss sicher beobachten, was in der Spitallandschaft passiert. Allenfalls könnte es sinnvoll sein, sich mit einer anderen Suchtinstitution zusammenzuschliessen. Das Gefäss Aktiengesellschaft wäre sicher besser geeignet als ein Verein, um solche allfälligen Fragen strukturiert zu beantworten.

Welche Änderungen hat es in der Leitung der Klinik gegeben?

Keine. Es ist alles absolut unverändert geblieben. Die bisherigen Vorstandsmitglieder sind nun alle zusätzlich auch zu Verwaltungsräten geworden.

Und die Zusammensetzung des Vorstands bleibt bestehen?

Nein, denn das würde unseren Grundsätzen der Unternehmensführung widersprechen. Der Aktionär kontrolliert ja den Verwaltungsrat, das oberste Exekutivorgan. Wenn Aktionär und Verwaltungsrat identisch sind, gibt es keine Kontrollinstanz mehr. Deshalb wird in einem nächsten Schritt der Vereinsvorstand ausgewechselt.

Wer sind eigentlich die Mitglieder des Vereins Forel Klinik?

Der Verein hat etwa 130 Mitglieder. Das sind Einwohner der Gemeinde Ellikon, frühere Arbeitnehmer und zum Teil auch ehemalige Patienten. Der Verein steht allen offen, die sich mit unseren Zielen identifizieren können.

Wie stehen die Vereinsmitglieder zur Umstrukturierung?

Sie haben die Umwandlung in eine AG einstimmig abgesegnet. Alles andere hätte mich auch gewundert. Denn die Umstrukturierung hat vor allem zum Ziel, mehr Sicherheit für Patienten und Drittgläubiger zu schaffen.

Haben die Mitglieder nach dem Wechsel weniger Einfluss auf die Forel Klinik?

Das ist naturgemäss so. Es ist nicht mehr der Verein, der die Klinik führt, sondern eine zwischengeschaltete AG, die dem Verein rapportiert. In der Aktionärsversammlung vertritt der Vorstand die Interessen des Vereins. Die Mitglieder können also nur noch über die Wahl des Vereinsvorstands ihre Rechte als Aktionär wahrnehmen.

Können Sie ein Beispiel nennen?

Früher konnten die Vereinsmitglieder die Rechnung der Klinik an der Generalversammlung abnehmen. Heute nimmt diese Aufgabe der Vorstand wahr.

Sowohl der Verein wie auch die neue AG haben den Zusatz «gemeinnützig». Welche Kriterien müssen Sie dafür erfüllen?

Um als gemeinnützig zu gelten, müssen die Aktivitäten der Klinik ausschliesslich auf die öffentliche Aufgabe ausgerichtet sein. Sie dürfen nicht mit Erwerbszwecken oder anderen eigenen Zwecken verknüpft werden. Ausserdem müssen allfällig erwirtschaftete Mittel dem ebenfalls gemeinnützigen Verein zugeführt werden.

Und was ist der Vorteil des Gemeinnützigkeitsstatus?

Wir sind durch Verfügung des kantonalen Steueramtes von jeglichen Steuern befreit. Das bedingt aber, dass wir die Statuten sowohl der AG wie auch des Vereins vom Steueramt überprüfen lassen müssen.

Ist der Wandel zur Aktiengesellschaft bereits abgeschlossen?

Ja. Wir mussten alle Änderungen per Ende Juni abschliessen. Nur so konnte die Umstrukturierung rückwirkend auf den 1. Januar 2016 in Kraft treten.

Jede grössere Änderung in einer Organisation kostet Geld. Werden deshalb die Preise steigen?

Nein, selbstverständlich nicht. Die nicht unerheblichen Kosten können wir zwar voraussichtlich nicht aus der laufenden Rechnung der Klinik zahlen. Deshalb behalten wir uns vor, die Aufwände mit Mitteln aus dem Forel-Fonds zu decken.

(Landbote)