Asylsuchender bei Streit verletzt

Bei einer Auseinandersetzung in einer Asylunterkunft in Seuzach ist ein 22-jähriger Mann aus Somalia verletzt worden. Ein 21-jähriger Landsmann ging während eines Streits in der Nacht auf Sonntag mit einem Messer auf ihn los.

Eine Rettungsambulanz fuhr den Verletzten ins Spital, wie die Kantonspolizei Zürich mitteilte. Polizisten nahmen den mutmasslichen Täter fest. Die Hintergründe und das Motiv der Tat werden durch die Staatsanwaltschaft und die Kantonspolizei abgeklärt. (lm/sda)