Auf den Spuren Uwe Johnsons

«Literatur und Fotografie zusammenzubringen, ist an und für sich nichts Neues, und doch hat es mich schon immer gereizt», sagt Perucchi in den einführenden Worten seiner Vernissage. Dieses Interesse konnte er bereits mit einigen Ausstellungen offen zeigen. Aktuell widmet er sich dem deutschen Schriftsteller Uwe Johnson (1934-1984), der hierzulande weitestgehend unbekannt blieb. So, räumt Perucchi ein, brauchte er bei diesem Projekt Mut, um alle Zweifel zu beseitigen.Seit dreissig Jahren fotografiert Perucchi ausnahmslos analog und mit dem gleichen 35mm Objektiv; das Filmmaterial entwickelt er selbst in der eignen Dunkelkammer. Mit seiner Kamera folgt er der steten Inspiration durch die Literatur, zu eben jenen Orten, wo diese ihren Ursprung fand. Mit Johnsons vierbändigen Hauptwerk «Jahrestage» im Gepäck reiste Perucchi in den Norden Deutschlands nach Mecklenburg, Johnsons Heimatregion. Dort blieb die Suche nach dem richtigen Anblick die zeitintensivste Arbeit.

Desolate Landschaften

«Johnsons Werke sind nicht frei von Traurigkeit, Melancholie, von Zweifelhaftem und Trügerischem, auch wenn das nicht gleich offensichtlich ist», erklärt Perucchi. Mit seinen ausgewählten schwarz-weiss Fotografien versucht er nicht nur die Landschaft, die Johnson prägte, sondern auch dessen Geist, der zwischen den Zeilen steckt, einzufangen. Die Fotografien geben die Szenerie der herbstlichen Ostseeregion wieder. Als Sujets dienen unter anderem das offene Meer und verlassene Gebäude. Einfach gehalten, menschenleer und von dem Fotografen nicht weiter bearbeitet.

Grenze als zentrales Thema

Ein Bild, durch einen Stacheldraht fotografiert, zeigt im Hintergrund einige kleine, verlassene Wohnhäuser. Möglicherweise ist es eine Referenz auf die Thematik 2. Weltkrieg in «Jahrestage» oder die Darstellung der Grenze – ein zentrales Thema in Johnsons Werken. Wobei diese auch die Grenzen der Sprache und Erzählung beinhaltet.

Perucchi lässt Interpretation zu und verzichtet ganz auf Bildlegenden. «Wenn man Johnson nicht kennt, dann hängen hier einfach ein paar Landschaftsbilder», sagt Perucchi mit Bescheidenheit. Umso mehr freue er sich auf die nächste Veranstaltung. Am 13. März findet ebenfalls im Foyer des Kirchengemeindehauses eine Lesung, der Erzählung «Osterwasser» statt. Dort werden Johnsons Worte den Fotographien Kontext verleihen. (Landbote)