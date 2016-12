Befürchtetes Chaos beim Bordell bleibt aus

«Man muss damit leben», sagt Martin Eidenbenz. Im Sommer lancierte er eine Petition gegen den Plan einer «sexgewerblichen Nutzung» eines Dachgeschosses an der Ebnetstrasse in Kirch-Dinhard. 232 Unterschriften kamen zusammen. Anwohner befürchteten etwa, dass Strassenverkehr und Lärm zunehmen würden. Für Eidenbenz spielten beim Protest auch moralische Bedenken eine Rolle.

Bisher eine Beschwerde

Doch die Betreiber erfüllten alle gesetzlichen Auflagen. Für die vom Petitionär geforderte Bauverweigerung gab es also keine rechtliche Grundlage. Eidenbenz findet es trotzdem wichtig, dass er sich damals zusammen mit anderen engagierte. «Es ist traurig, aber wahr, dass dieses moralische Unrecht in der Schweiz legal ist.» Eine weitere Form des Protestes auf kommunaler Ebene plant er nicht. «Gäbe es aber beispielsweise eine nationale Initiative gegen dieses Geschäftsmodell, würde ich diese sehr aktiv unterstützen.» Mittlerweile ist das Bordell seit etwas mehr als zwei Monaten geöffnet. Wie ist die Lage vor Ort? Eine Nachbarin sagt, dass es «ruhig» sei und spricht von einer «abwartenden Stimmung». Einzig eine Lampe, die während den Öffnungszeiten rot blinkt, empfindet sie als «eher billig». Auf der Gemeinde wird dieses Bild bestätigt. Die einzige Beschwerde, die bisher gegen das Etablissement eingegangen ist, war wegen eben dieser roten Lampe. «Ansonsten haben wir keine Beschwerden erhalten», sagt Gemeindeschreiber Martin Schmid.

«Sehr gutes Einvernehmen»

Diese Sichtweise deckt sich mit der von Nina, der Geschäftsleiterin des Etablissements. Sie sagt: «Wir haben ein sehr gutes Einvernehmen mit der Nachbarschaft.» Bisher hätten sich auch, wie anfangs von Einwohnern befürchtet worden sei, keine Verkehrs- oder Stauprobleme ergeben. «Wir spüren euch gar nicht», hätten die Nachbarn ihnen schon gesagt. Dass überrascht Nina nicht: «Unsere Kunden fahren hinter das Haus und können diskret die Treppe rauf gehen, niemand, der kommt, will stören oder Lärm machen.» Am Telefon würde den Leuten deshalb sehr detailliert erklärt werden, wo sie zu finden seien. «Ich denke, dass sich die Befürchtungen der Einwohner nicht bewahrheitet haben», zieht Nina ein Fazit. Den bisher einzigen Beschwerdefall, das blinkende Schild, relativiert sie: «Discotheken und Restaurants sind deutlich mehr beleuchtet, als wir es sind.» Sie hätten bewusst kein grosses Schild ausgewählt, da sie niemanden damit stören möchten.

Vermieter sieht sich bestätigt

Alfred Gerber, Vermieter und selber Nachbar der Liegenschaft, sieht sich in seinem Handeln ebenfalls bestätigt. Er betrachtet die Situation als angenehm ruhig: «Die Nachbarschaft hat sich das alles viel negativer vorgestellt.» Er sehe auf jeden Fall keine Autokollonnen vor dem Gebäude stehen, wie es im Vorfeld befürchtet worden sei. «Einen ruhigeren Gewerbebetrieb kann ich mir gar nicht vorstellen.» Gerber malt sich aus, wie es in der Nachbarschaft wohl tönen würde, wenn in der Industriezone anstelle des Bordells ein Lager einer Transportfirma eingemietet wäre: «Dann hätte es wohl deutlich mehr Verkehr und Lärm als es jetzt der Fall ist.»

