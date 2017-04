Begegnungszone statt Tabledance

Im Dorfkern von Ellikon an der Thur fehlt ein zentraler Platz, auf dem sich die Einwohner nach dem Einkaufen oder Kaffee begegnen und austauschen können. Deshalb soll in den nächsten Jahren ein «Begegnungs-, Wohn- und Dienstleistungszentrum» entstehen, wie es im aktuellen Mitteilungsblatt der Gemeinde heisst. Konkret ist die Rede von 12 bis 13 altersgerechten Wohnungen, einem grösseren Volg-Laden und einem kleinen Bis­tro. Dadurch soll auf das prognostizierte Wachstum der Gemeinde rea­giert werden. Als Standort für das neue Dorfzentrum haben die Initianten das Restaurant Löwen mit einer Fläche von 2200 Quadratmetern ins Auge gefasst

«Sehr wichtiges Projekt»

Der Pächter des Restaurants, Heinz Huber, lässt seit 15 Jahren in einem Nebengebäude mit der Aufschrift «Moulin Rouge» leicht beklei­dete Frauen tanzen. In ein paar Jahren soll sich an diesem Standort nun also das Dorf näher kommen. Der Löwen schliesst vor­aus­sicht­lich auf ­Ende Jahr. Kommt das Zentrum zustande, wird das Gebäude abgerissen. Laut dem Hauptbesitzer des Gebäu­des, Conrad Bauer, hat der Verkauf mit dem Alter von Huber zu tun. Dieser ist seit sechs Jahren pensioniert.

Bei Gemeindepräsident Martin Bührer «geisterte die Idee zu einem Dorfzentrum schon lange im Kopf rum», wie er sagt. Aufgrund der absehbaren Schliessung sei aus der Vision nun ein konkretes, sehr wichtiges Projekt geworden. Bührer erhofft sich durch ein breiteres Angebot im Dorf auch weniger Verkehr in die Nachbargemeinden, weil die Einwohner künftig zu Fuss einkaufen könnten. Mit Besitzer Bauer hat die Gemeinde deshalb einen Kauf­rechts­vertrag abgeschlossen, der bis Anfang 2019 gültig ist. Diesen Vertrag wird die Gemeinde aber nächstens auf eine eigens für dieses Projekt ins Leben gerufene Genossenschaft namens «Zentrum Löwen Ellikon» übertragen. «Ein solch grosses Projekt muss breit abgestützt sein, deshalb die Genossenschaft», sagt Büh­rer. Er findet es wichtig, dass es eine Trennung zwischen Genossenschaft und Gemeinde gibt. Mit ihm und Finanzvorstand Beat Klein werden jedoch zwei Gemeinderäte im siebenköpfigen Vorstand Einsitz nehmen. Zwei Behördenmitglieder im Vorstand seien zwar nicht fix festgelegt, machen aber in der Gründungs- und Projektphase Sinn.

Ur-Elliker als Präsident

Peter Fischer ist der Genossenschaftspräsident in spe. Er sagt: «Dieses Genossenschaftsprojekt würde ohne Hilfe der Gemeinde nicht existieren, auch wenn das Projekt unabhängig ist.»

Fischer, der in Elli­kon geboren und aufgewachsen ist, arbeitet als Geschäftsführer des Kaufmännischen Verbands Winterthur. Der Ur-Elliker, wie er sich selber nennt, findet das Projekt «stimmig und sinnvoll». Das Restaurant sei baufällig, und deshalb müsse auch keine grüne Wiese verbaut werden. Für Fischer, der bis anhin in kommunalen Vereinen oder der Politik nie sehr enga­giert war, ist es eine gute Ge­legen­heit, der Gemeinschaft etwas zurückzugeben: «Mit diesem Zentrum können wir etwas schaffen, das nicht nur einer einzelnen Gruppe, sondern verschiedenen Einwohnern im Alltag nützlich ist.» Fischer verortet die Nachfrage nach einem solchen Zentrum vor allem in einem gesellschaft­lichen Wandel: «Früher gab es hier zwei Restaurants und viele Vereine, meistens jeweils einer für Männer und einer für Frauen. Dadurch sind sich die Einwohner damals mehr in diesen sozialen Gruppen begegnet und haben sich so kennen gelernt.» Eine mani­fes­tierte Begegnungszone, also ein Zentrum, sei deshalb noch weniger nötig gewesen.

Bis das Projekt Tatsache wird, braucht es aber noch ein wenig Geduld. Derzeit ist die Gründung der Genossenschaft «auf der Zielgeraden», wie Fischer sagt. An einer öffentlichen Infoveranstaltung am 14. Juni will er den Businessplan vorstellen. In diesem soll der Bevölkerung dann auch die Finanzierung der neuen Ge­nos­senschaft detaillierter erläutert werden. (Landbote)