Bereit zum Turnen und Feiern

Auf dem Festgelände fehlt nach wochenlangen Aufbauarbeiten nur noch der Feinschliff. Helfer platzieren Turngeräte, schmücken Zelte oder befestigen Wegweiser. «Mit viel Liebe zum Detail», sagt OK-Präsident Hans-Peter Meier. Er ist sehr zufrieden, wie es läuft.

Dank des Wetters sei man schneller vorangekommen als erwartet. Zudem hätten auch kurzfristig noch viele beim Aufbau mithelfen wollen. «Es wurde richtig zum Kult.» Einzelne Schichten habe man sogar absagen müssen.

Es ist im Tösstal also alles bereit für das Kantonalturnfest, das alle sechs Jahre stattfindet. Und auch das Wetter spielt weiterhin mit. Die Prognosen für das Wochenende sind jedenfalls vielversprechend: viel Sonne, aber doch nicht allzu heiss.Das Fest ist ein Grossanlass.

Am ersten Wochenende werden gut 10 000 Personen auf dem Gelände zu Einzelturnwettkämpfen erwartet. Am darauffolgenden sind es noch mehr. 20 000 Turnende, Helfer, Kampfrichter und Zuschauer werden zu Vereinswettkämpfen an- und abreisen. Alleine der Turnverein Pfungen geht mit 124 Turnerinnen und Turnern an den Start.

Gestaffelte Anreise per Zug

Es verkehren an beiden Wochenenden Extrazüge ins Tösstal. Die Turnvereine reisen gestaffelt an, um Engpässe zu verhindern. In der Nacht von Samstag auf Sonntag gibt es rund um die Uhr Verbindungen. Denn nach dem Turnen ist für viele Sportler längst nicht Schluss. Dann wird gefeiert, erstmals heute Abend an der Schlagernacht ab 19 Uhr.

Die Eröffnungsfeier steigt morgen Freitag, 20 Uhr. Der Eintritt ist frei. Nebst mehreren Aufführungen hält unter anderen Nationalratspräsident Jürg Stahl eine Festrede. (Der Landbote)