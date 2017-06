Bumann konnte Traube nicht retten

Es begann so hoffnungsvoll, als Gastronom Stefan Leemann die Rutschwiler Traube im September 2016 pachtete und seinen ehemaligen Lehrling dort als Küchenchef einsetzte. Pastetli in Variationen sollten angeboten werden.

Auch Restauranttester Daniel Bumann fand die Idee «cool». Und jetzt das: Seit Anfang Juni ist die Traube geschlossen und es ist ungewiss, ob sie jemals wieder öffnen wird.

Leemann will sich zu den Gründen der Schliessung nicht äussern, wie er auf Anfrage sagt. Dass das Restaurant für ihn aber nicht genug abwarf, liegt auf der Hand. «Es ist heutzutage sehr schwierig, auf dem Lande ein Restaurant rentabel zu führen», sagt an seiner Stelle Besitzer Ernst Keller junior. «Wir prüfen zurzeit, ob wir dort Wohnungen bauen wollen oder ob wir nochmals einen Pächter für das Restaurant suchen.» Im Moment sei noch alles offen, so der Eigentümer.

«Ich hoffe sehr, dass die Traube wieder aufgeht, ein Restaurant wäre für die Gemeinde wichtiger als neue Wohnungen.»Markus Kyburz,

Gemeindepräsident Dägerlen

Leemann verfolgte in der Traube ein ähnliches Konzept wie im eigenen Restaurant Rebe in Neftenbach, das er mit seiner Frau Sonja seit rund 15 Jahren führt. Statt Cordon bleus in der Rebe sollten es Pastetli in der Traube sein.

«Mehr Handwerk»

Um seinem frisch dazugepachteten Zweitrestaurant einen guten Start zu verschaffen, bot Leemann im letzten Herbst, ein paar Wochen nach seiner Übernahme der Traube, den Restauranttester Daniel Bumann auf. Der Walliser gab nach seinem ersten Testessen in Rutschwil kein gutes Urteil ab. «Der Service ist zu langsam, die Speisen zu kalt und die Pastetli werden ihrem Ruf als Hausspezialität auch nicht gerecht.» Hier würde er nicht wieder essen. Der Restauranttester riet: «Weniger aufwärmen, mehr Handwerk.»

Das Lob, dass Bumann dann beim Überraschungsbesuch fünf Wochen später aussprach, konnte den Niedergang der Traube offensichtlich nicht mehr aufhalten. Perfekt laufe es zwar noch nicht, doch es seien grosse Fortschritte erkennbar, sagte er in der Sendung, die im letzten Februar auf 3+ ausgestrahlt wurde.

Wichtiger als Wohnungen

Gemeindepräsident Markus Kyburz bedauert die Schliessung. «Ich hoffe sehr, dass die Traube wieder aufgeht, ein Restaurant wäre für die Gemeinde wichtiger als neue Wohnungen.» Einen gepachteten Landgasthof rentabel zu führen sei aber schwierig, räumt er ein. Ein gewisses Potenzial sieht Kyburz darin, das Lokal auch am Vormittag und über Mittag zu öffnen.

(Der Landbote)