Coop schliesst Toptip-Filiale

Das Möbelgeschäft Toptip an der St. Gallerstrasse 10 in Räterschen ist aufgrund seiner prominenten Lage weitherum bekannt. Noch dieses Jahr soll das Geschäft nun schliessen. Die totale Liquidation läuft bereits. Auf der Internetseite Immoscout24 ist das Gebäude zudem zum Verkauf oder zur Neuvermietung ausgeschrieben. «Das Mietobjekt steht ab 1. September einer neuen Nutzung zur Verfügung», heisst es dort. Dank der gut frequentierten Lage und der Infrastruktur sei eine Vielzahl von möglichen neuen Nutzungen denkbar. Bisher wurden darin aber immer Möbel und andere Gegenstände zur Inneneinrichtungen angeboten.

Gebiet mit Potenzial

Zuständig für die Vermietung, den Verkauf und die Vermarktung des Gebäudes ist die Walter Wittwer Immobilienberatungen AG. «Wir sind bereits in Kontakt mit interessierten Mietern, aber auch mit Investoren, die sich ein Kauf des Gebäudes vorstellen können», sagt Walter Wittwer. «Die Nachfrage für beides ist gut.» Die Gespräche seien schon ziemlich konkret. Über eine mögliche zukünftige Nutzung könne er vor Vertragsabschluss aber noch nichts sagen.

«Wir sind bereits in Kontakt mit interessierten Mietern und Käufern.»



Walter Wittwer, Immobilienberater

Nur so viel: Angestrebt werde eine geschossweise Vermietung oder ein Verkauf des gesamten Gebäudes. Ziel sei ein möglichst nahtloser Übergang. Das Gebiet entlang der St. Gallerstrasse von Winterthur Richtung Elsau habe sich in den vergangenen Jahren insgesamt stark entwickelt und sei attraktiver geworden. Etwa mit dem Neubau der Landi. «Die Gegend hat ein grosses Entwicklungspotenzial», sagt Wittwer.

Das Gebäude hat vier Etagen, die für Verkauf, Ausstellungen, aber auch für Produktion und Forschung genutzt werden könnten, wie es im Inserat heisst. Die aktuelle Nettojahresmiete für die gesamte Anlage mit Parkflächen beträgt 580 000 Franken.

Keine Kündigungen geplant

Als Grund für die Schliessung der Filiale in Elsau nennt Coop die Neueröffnungen von Toptip-Verkaufsstellen in Dietlikon und Frauenfeld. «Damit wird die Abdeckung in diesem Grossraum optimiert», sagt Andrea Bergmann, Mediensprecherin bei Coop. Toptip verfüge über ein sehr dichtes Verkaufsstellennetz. Deshalb habe man sich dafür entschieden, den Mietvertrag in Elsau nicht mehr zu verlängern. Die Mitarbeitenden erhalten laut Bergmann ein Angebot innerhalb der Coop-Gruppe. «Kündigungen sind nicht vorgesehen.»

Trotz des Auszugs von Toptip: Die Perspektiven im Gebiet zwischen Elsau und Winterthur sind gut. Der Kanton will die Hauptstrasse ab 2018 sanieren und rund 8,2 Millionen Franken investieren. Die Gegend soll dadurch einen siedlungsorientierten Charakter erhalten. (Der Landbote)