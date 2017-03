Das Pfarrhaus braucht eine Frischekur

«Die Kirchgemeinde Aadorf-Tänikon steht auch nach der gelungenen Integration der beiden Pfarreien auf gutem Fundament, ist fast schuldenfrei und verfügt über eine solide Liquidität», sagte Präsident Bruno Gerig an der Jahresversammlung der Katholischen Kirchgemeinde Aadorf-Tänikon. Dennoch müsse man sich des finanziellen Gleichgewichts annehmen und sich fragen, was man sich leisten könne und was nicht, erklärte Gerig den 78 Anwesenden.

Einen Überblick und Rechenschaft über die umfangreichen Aufgaben und Tätigkeiten der sehr aktiven Kirchgemeinde gab im Vorfeld eine an die 2034 stimmberechtigten Kirchbürgerinnen und Kirchbürger zugestellte informative Botschaft.

Die von Schatzmeister Hans-Peter Lorenz präsentierte Rechnung schloss bei einem Aufwand von 1,4 Millionen Franken mit einem Ertragsüberschuss von gut 31 000 Franken ab. Das Budget 2017 rechnet jedoch mit einem Aufwandüberschuss von gut 111 000 Franken. Dies alles wurde einstimmig genehmigt, ebenso die Beibehaltung des Steuerfusses von 19 Prozent.

Lecke Wasserleitungen im Pfarrhaus

Auf erhöhtes Interesse stiessen die Ausführungen von Markus Sax, Fachspezialist für die Liegenschaften. Er zeigte den Zustand der maroden Stützmauer und Spuren einer ehemaligen Treppe, die auf das Jahr 1912 zurückweisen. Nach einer Grenzbereinigung mit der Gemeinde habe man die Mauer beim Kirchplatz, der ein Flickwerk war, nicht auf Sand bauen können. Die Stützmauer wie der Kirchplatz sind bereits saniert. Die Treppe wird dann im Zuge der Totalsanierung des Pfarrhauses wieder ein Thema werden.

«Das neue Gesetz bringt es mit sich, dass die Kirchen- vorsteherschaft bald umbenannt wird.»Präsident Bruno Gerig

Für diese Sanierung wurde ein Planungsideenprojekt von 20 000 Franken bewilligt. Wie nötig die Frischekur ist, dokumentierten Bilder von lecken Wasserleitungen und vom sanierungsbedürftigen Tankraum. Die Mieter der 5½-Zimmer-Wohnung sind bereits über eine mögliche Vertragsauflösung informiert worden. Es wird mit einer Bauphase von mehreren Monaten gerechnet. Die spätere Nutzung bleibt noch offen.

Feuchtigkeitsschäden in Kapelle

20 000 Franken sind auch für die unter Denkmalschutz stehende St.-Anna-Kapelle in Tänikon vorgesehen, deren Wände Feuchtigkeitsschäden aufweisen. Unweit davon, in der Klosterkirche, konnte die technische Optimierung, nämlich die Verbesserung der Akustik, noch nicht befriedigend gelöst werden. Um den Widerhall einzudämmen, brächte eine volle Kirche wohl mehr als der Versuch mit den schallschluckenden Sitzkissen, war die simple Erkenntnis.

Übrigens wird der Vorstand der Kirchgemeinde bald umgetauft. Wie Bruno Gerig zum Schluss der Versammlung erklärte, wird das Thurgauer Kirchenorganisationsgesetz revidiert. Das bringt unter anderem mit sich, dassdie bisherige Kirchenvorsteherschaft inskünftig in Kirchgemeinderat unbenannt wird. (Der Landbote)