Das eigene Hobby zum Kurs machen

In die Badi gehen, mit Kollegen Fussball spielen, draussen grillieren. Und dann? Die fünfwöchigen Sommerferien sind lang. Dass bei so viel Zeit auch mal Langeweile droht, ist wohl ganz normal. In der Gemeinde Wiesendangen gibt es allerdings Abhilfe dagegen. Eine Untergruppe des Frauenvereins organisiert seit 2002 jeden Sommer ein Sommerferienprogramm für Kinder und Jugendliche im Alter von 3 bis 16 Jahren. Im letzten Sommer haben 333 Teilnehmer insgesamt 105 Kurse besucht. Alle Mitglieder arbeiten ehrenamtlich, auf die Kurskosten werden jeweils zwei Franken hinzugerechnet, um den Betrieb der eigenen Website zu finanzieren. Den Kursleitern wird nahegelegt, nur so viel Geld zu verlangen, dass für sie keine Kosten entstehen. Das Organisationskomitee besteht aus sieben Frauen, darunter Jacqueline Ludwig. Seit acht Jahren hilft sie mit. Dieses Programm wird ihr Letztes sein.

Backen, squashen, zaubern

Gegen 70 verschiedene Angebote stellt das Team jeweils zusammen. Unter den angebotenen Kursen finden sich unter anderem ganz klassische Sportangebote wie Handball, Judo, Squash, Badminton oder Tanzen. Angebote für kreative Köpfe gab es in den letzten Jahren jedoch auch. Angefangen bei den Grundlagen, indem die Kinder selber Kreide oder Knete herstellten. Im letzten Sommer stellten Jugendliche gar eine Stehlampe zusammen. Einige gehen aber auch nach draussen, etwa in die Greifvogelstation in Berg am Irchel, anderen verrät ein Zauberer seine sonst eigentlich geheimen Tricks. Dazu kommen noch die «traditionellen Anbieter», wie Ludwig sagt. Etwa das Gastgewerbe, der Bäcker, die Polizei und die Feuerwehr. Bis am 9. April werden weitere Kursleiter gesucht, die ihr Hobby als Kurs anbieten wollen.

Weniger Geld von Gemeinde

Ludwig betont, dass es nebst dem Organisationsteam vor allem die Kursleiter braucht, um das Programm auf die Beine stellen zu können. Unterstützt wird das Sommerferienprogramm Wiesendangen auch von der Gemeinde mit 500 Franken. Vor zwei Jahren lag er noch bei 2000 Franken. Ludwig sagt: «Wir haben weniger Geld beantragt, weil sich in den letzten Jahren ein Überschuss ergeben hatte.» Und es gehe ihnen ja nicht um Profit. Die Schul- und Kirchgemeinde unterstützt das Wiesendanger Ferienprogramm ebenfalls, indem es den Kursleitern gratis die benötigten Räume zur Verfügung stellt.

Aufgrund dieser Unterstützung der verschiedenen Gemeinden werden Teilnehmende aus Wiesendangen bei der Anmeldung bevorzugt. (gab)