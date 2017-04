Den Spechten vom Gurisee auf der Spur

«Schaut, da auf dem Ast der Föhre sitzt ein Buntspecht», sagt Silvio Bartholdi, Obmann beim Natur- und Vogelschutzverein Altikon, und zeigt ins Gehölz. Die Kinder entdecken den Vogel auf Anhieb. Einige Erwachsene schauen etwas ratlos in die Richtung des genannten Baumes. Feldstecher und Fernrohre werden ausgetauscht und die Kundigen unter den Erwachsenen geben ihr Wissen weiter. Das Gebiet um den Gurisee in Welsikon ist ein Eldorado für Vögel, Insekten und Säugetiere. «Hier liegt sehr viel totes Holz, das mögen die Tiere», erklärt Silvio Bartholdi weiter. Das Holz dieser Bäume sei weich und darin könnten die Spechte einfacher Höhlen bauen.

Fide Meyer, Präsidentin des Vereins ergänzt: «Da die Vögel relativ gross sind und die Höhlen eher klein, bewohnen sie meistens mehrere davon. Eine, um die Jungen aufzuziehen und eine oder zwei andere um darin zu schlafen.» Ausserdem betrage die Brutzeit nur gerade drei Wochen. «Wenn die Jungen flügge sind, bewegt sich oft die ganze Familie rund um den Baum, in dem sie gebrütet haben.» Die Jungen spielten so etwas wie Fangen und übten so das sichere Fliegen.

Vereine arbeiten zusammen

Kinder und ihre Eltern sowie einige Senioren sind der Einladung zur Spechtexkursion des Natur- und Vogelschutzvereins Altikon gefolgt. Die meisten gehören dem Verein an und schätzen neben dem Naturerlebnis den Kontakt zu den anderen Mitgliedern.

«Mich interessieren die Spechte sehr, aber das Zusammensein mit den anderen finde ich fast noch schöner», gibt eine ältere Frau zu und lächelt. Dass so viele Interessierte der Einladung gefolgt sind, habe auch damit zu tun, dass sich der Natur- und Vogelschutzverein Altikon mit jenen aus Dinhard, Rickenbach und Wiesendangen zusammengeschlossen hat. «Früher besuchten jeweils nur wenige Leute die Exkursionen», erinnert sich Fide Meyer.

Darum habe man sich für den Zusammenschluss entschieden. Wie viele andere Vereine auch, seien die Mitgliederzahlen jedoch seit längerem rückläufig, deshalb seien sie froh um alle, die sich für die Natur interessieren und auch nach Gleichgesinnten Ausschau halten.

Viel Wissen vermittelt

Silvio Bartholdi weiss auf jede Frage der Anwesenden eine Antwort. Und auf die Frage, woher sein Wissen komme, erklärt er: «Ich habe mich schon als Kind für Tiere interessiert, damals vor allem für Insekten. Mit der Zeit erlangte ich immer mehr Wissen über andere Tiere.» Spannende Informationen und das Erkennen der verschiedenen Arten von Vögeln erlangte er bei Birdlife Zürich. Der Verband der Naturschutzvereine in den Gemeinden, bietet diverse Kurse an.

Bestände sind rückläufig

Wer auf eigene Faust Spechte beobachten will, begibt sich am besten in ein Gebiet, in dem viel totes Holz liegt. «Am weitesten sind bei uns der Grün-, der Bunt-, der Mittel- sowie der Schwarzspecht verbreitet», sagt Silvio Bartholdi.

Die Vögel lassen sich etwa durch ihre Rufe und durch die Anzahl der Schläge auf die Baumrinde erkennen. Leider sei die Zahl der interessanten Vögel rückläufig. Die Gründe seien vielfältig, unter anderem sei die Klimaerwärmung mitschuldig.

