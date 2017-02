Den hinter der Orgel sieht man nicht

«Orgel gilt als langweilig», konstatiert Manuel Kaupp. Diese Aussage kommt überraschenderweise vom Organisten der Gemeinde Elsau, aber er hat seinen Punkt: «Bei Orgel-CDs ist immer die Orgel drauf, bei Pianisten der Mensch.» Es scheint den 28-Jährigen etwas zu fuchsen, ist er doch modebegeistert und versteht es, sich optisch zu inszenieren. Vielleicht kann er sich deshalb Emporenkonzerte vorstellen, wo man dem Organisten über die Schulter schauen darf. Oder: «Man könnte per Kamera den Organisten ins Publikum übertragen. Menschen können nicht ewig dasitzen und zuhören», erklärt er, «die Leute wollen die Person sehen.»Für den jungen Mann aus Laichingen bei Ulm ist die Präsentation der Kirchenmusik nicht gottgegeben. In Elsau kennt man ihn bisher klassisch. Ausgehend von seinem Lieblingskomponisten Bach spielt er «alles rückwärts», das heisst Buxtehude, Telemann, Pachelbel — aber natürlich auch Felix Mendelssohn-Bartholdy.

Erste «eigene» Stelle

Er ist stolz auf seine erste «eigene Stelle» nach dem Studium der katholischen Kirchenmusik in Halle an der Saale. Ja, genau, der Händelstadt; auf «dessen» Orgel hat er viel geübt. Dabei begann er erst mit 19, sich für das Instrument zu interessieren. Ein Präludium in Es-Dur von Bach, vorgetragen von Christoph Mehner, war das Schlüsselerlebnis. Nach einem freiwilligen sozialen Jahr wurde Mehner so sein Lehrer und Mentor: «Ich habe alles von ihm gelernt, kostenlos, und bin ihm bis heute so dankbar, denn ich hätte es nie zahlen können.»

Im Moment arrangieren die beiden vierhändig die Kunst der Fuge – elektronisch. Ihr Ziel ist, auf elektronischen Orgeln in verschiedenen Kirchen zu spielen. «Das gefällt vielleicht nicht allen», meint Kaupp, «klappt aber eventuell auf Spendenbasis.»

Herzlich aufgenommen

Den Empfang in Elsau empfand er als besonders herzlich. «Ich war das gar nicht gewohnt, dass die Musik und man als Musiker so einen Stellenwert hat.» Hier habe man ihn ernst genommen, ihm geholfen, eine Wohnung zu suchen. «Alles war neu, die Sprache war ungewohnt», sagt er, aber jetzt gehe es gut. Im Grunde sei vieles ähnlich wie im Schwäbischen. Inzwischen lebt er mit seinem Partner in Winterthur, von wo aus er auch Orgel- und Klavierunterricht anbietet. Sein grösstes Hobby ist: «Einfach einen Kaffee trinken gehen, eine rauchen und Leute anschauen.»

Die Kirchgänger kennen ihn beim Namen; er ist eben nicht der Unbekannte hinter der Orgel, sondern der Herr Kaupp. «Wir haben genau gewusst, Sie sind wieder da», heisst es da manchmal am Ausgang. Meistens ist es das Zwischenspiel, was Ruhiges, Gediegenes, das «uns wieder besonders gefallen» hat. Bestimmte Wünsche habe jedoch noch keiner geäussert.

Seine Bekanntheit verdankt er auch den hochkarätigen Gastkonzerten, die er organisieren konnte. Mit Profimusikern aus Leipzig richtet er jährlich ein beliebtes Kammerkonzert aus. Das ist nur möglich, weil die Kirchgemeinde ein Budget für Gastmusiker hat. «Wenn ich einen Sänger hätte, würde ich Schuberts ‹Winterreise› oder ‹Die schöne Müllerin› aufführen», ergänzt er. «Mich würde es auch freuen, wenn ich regelmässig ein kleines Orgelkonzert geben könnte, nicht länger als eine halbe Stunde», denkt er nach, denn seine Stelle hat bloss ein 37-Prozent-Pensum.

Kinder stärker einbinden

«Oder Kinder-Orgelkonzerte mit Schauspieler», sinniert er weiter. An der Weihnachtsaufführung waren immerhin 68 Kinder beteiligt, davon 32 singend. «Dies wäre doch ein Potenzial für einen Chor!»

Das Frühjahr ist für Kaupp immer die Ruhephase; da übt er drei bis fünf Stunden am Tag. Er sucht neue Musikstücke aus und informiert sich, ob die Noten «historisch richtig» sind. «Denn es gibt ja so viele Versionen», holt er aus. «Ich überlege mir, was wir bräuchten», ergänzt der junge Mann, der sich spürbar mit seiner Stelle identifiziert. «Wir haben gerade drei Mikrofone und ein Mischpult gekauft; ich denke über Elsauer Orgelaufnahmen nach.» Man kann sich vorstellen, was wohl auf dem CD-Cover abgebildet wäre. (Landbote)