Der Aktivist auf der Kanzel

Oben hält sich ein Duzend Damen paarweise an der Hand, aus dem Radio klingt ein Ländler, Kaffee und Kuchen stehen bereit. Unten wartet eine blitzblanke Küche daauf, dass die Pfarrersfrau den nächsten Mittagstisch zubereitet für Senioren im Dorf. Kinder sausen am grossen Advendtskranz vorbei zum Konfirmationsunterricht. «Unsere Türe steht weit offen», sagt Pfarrer Andreas Gygli, der hier im Pfarrhaus Elsau während zehn Jahren ein- und ausgegangen ist.

Politik von der Kanzel herab

Am Sonntag gibt er seinen Abschiedsgottesdienst. Nicht alle im Dorf haben Gygli goutiert, wie die Zahlen der Pfarrwahlen im Frühling gezeigt haben. Die Gründe dafür liegen vielleicht an anderen Umständen als an seiner Person, vielleicht aber doch auch an einer dezidiert linken Gesinnung, die er das eine oder andere Mal auch vor seinen bürgerlichen Gemeindemitgliedern nicht verbergen mochte. «Der Pfarrer soll nicht politisieren», sagt Gygli und drückt auf die Kaffeemaschine, der Mensch sei fehlbar und lerne dazu. Heute grämt er sich nicht mehr, das Wahlresultat sei keineswegs der Grund für seine Frühpensionierung.

Aber das ernüchternde Resultat war der Auslöser eines Anrufs aus Zürich. Eine Mitarbeiterin der Personalabteilung bei der Landeskirche hat ihn darüber ins Bild gesetzt, dass die Pensionskasse im nächsten Jahr Minderungen vorsehe, die künftige Pfarrersrenten empfindlich träfen. Dies, weil Gygli im «Landboten» traurig über die Wahl seinen Rücktritt in Erwägung gezogen hatte.

Dann ging es schnell. Die Beerdigung seiner Tante im heimischen Berner Eriswil hat Gygli zu seinen Wurzeln geholt: Da war es, dieses beinahe vergessene Heimweh. Da war sie, die Traumwohnung im alten Bauernhaus. Nach all den Jahren ein Zuhause mit seiner Frau bei Bern sein, nah bei den Töchtern in Solothurn, den alten Freunden, mit denen der späte 68-er damals durch die Gassen zog. Zurückkehren und Zeit haben. Bücher und Blues.

AKWs und Religion

Gyglis Vater, dem Zimmermann, hat es gefallen, dass er Pfarrer werden wollte. Da musste die Mutter für einmal nicht vermitteln. Nicht wie damals, als der Sohn als Aktivist während der Studentenunruhen Flugblätter verteilte für AKW-Demos. Oder «Negermusik» mochte und machte, bis heute, für eine musikalische Sonderform hat Gygli nun neben der Gitarre die Mandoline zu spielen gelernt. Keiner hätte ihm geglaubt, dass er je Pfarrer würde. Die Kirche hat er gemieden, sobald er konfirmiert war. Er engagierte sich für die Juso. Chemielaborant war Gygli, als er Mitte zwanzig merkte, dass ihm «die grossen, die letzten Fragen» unbeantwortet geblieben sind. «Ich wollte mehr vom Leben», sagt er.

«Der Ostblock ist gescheitert, der Sozialismus hat die Menschen als Individuen vergessen.» Gygli hat sich als Journalist versucht, Hauptsache, flache Hierarchien, Selbständigkeit im Denken. Es hätte genau so gut Philosophie sein können, wäre da nicht diese Begegnung in Israel gewesen. Da war der junge Mann christlichen Hintergrunds, den Gygli bei einem Aufenthalt im Kibbuz traf. Gygli war vom einen Tag auf den Anderen klar: «Es gibt kein Thema, kein einziges, das nicht kirchlich ist. Von der Wiege bis zur Bare, Abgründe und Gipfel.» So holte er mit dreissig die Matura nach und besuchte neben den Vorlesungen in Theologie die sonntäglichen Gottesdienste im Nachbardorf, weil er befürchtete, erkannt zu werden und dass seine Musikerfreunde ihn als Freigeist für die Verbindung zu Gott nicht schätzten. Es kam die erste Liebe, es kamen vier Kinder, es kam die Trennung. Um sich nicht zum Clown zu machen im Berner Dorf, zog Gygli weg. Er nahm bald mit seiner heutigen Frau eine Stelle im Bündnerland an, «das ist wie durch den Anken gegangen», sagt er, seine Frau Caroline hat den Dorfladen geführt, er die Kirche.

Auf die sieben fetten Jahre, so Gygli, seien sieben magere gefolgt. Kaum in Elsau angekommen, wurde er von einem Burn-out heimgesucht und musste für ein Jahr krankgeschrieben werden. «Am Ende überwiegt das Schöne, ganz klar.»

Auf Tour in Altersheimen

In letzter Sekunde hat Gygli im Herbst der Landeskirche seine Kündigung übergeben. Jetzt, mit 68, sei es gut mit arbeiten. Er geht mit gutem Mut, geht mit der Erinnerung an manch eine Aufgabe, die er liebend gern ausgeführt hat. Die Gottesdienste, die Seelsorge, das Organisieren und das Vermitteln, beispielsweise für die aufgegleiste Fusion mit Elgg und Schlatt. Taufen, Trauungen, Beerdigungen. Alles unter den Fenstern des Künstlers Robert Werlins, den er mag. Die Jungen, die er vor drei Jahren zu unterrichten aufhören musste, weil er sie nicht mehr gut verstand – «mein Gehör hat mich während des Unterrichts immer öfter im Stich gelassen», sagt Gygli, so sei eine der Lieblingsaufgaben weggefallen. Vielleicht sei er ein bisschen selber Schuld, vielleicht sei die Musik zu laut gewesen, die er sein Leben lang gemacht habe. «Jä nu», sagt er und trinkt den Kaffee aus, «mein Ziel ist es, wieder eine gute Band zu gründen und durch die Altenheime zu zeihen», da würden auch andere nicht mehr so gut hören. (Landbote)