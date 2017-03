Der Balkon-Zwist geht in die nächste Runde

Brigitta Leutenegger, Dägerlens Gemeindeschreiberin, tritt im Juni in den Ruhestand. «Einst habe ich wirklich gedacht, dass ich das Thema Balkone noch mit abschliessen kann», sagt sie. Das erweist sich inzwischen als unwahrscheinlich, auch wenn Leutenegger nun auf eine Lösung hofft: «Alle Formalitäten mit eingerechnet, dürfte die Zeit aber doch knapp werden.»

Am 18. Mai befinden die Stimmbürger an ihrer Gemeindeversammlung über zwei vorgeschlagene Lösungen des Gemeinderats. Die favorisierte Lösung des Gemeinderats sieht gemäss Leutenegger engere Einschränkungen vor, als die zweite. «Es dürfte eine dritte Variante zu unseren beiden hinzukommen», sagt sie, dies nämlich habe ein Stimmbürger angekündigt. Wie diese aussehen werde, sei unklar und werde einen Überraschungseffekt mit sich bringen.

Komplexe Vorgeschichte

Dass sich die Dägerler nochmals zu den Balkonen äussern können, liegt in einer langen Geschichte begründet: Über Balkone wurde schon an der Gemeindeversammlung vom Febraur 2015 im Rahmen der neuen Bau- und Zonenordnung (BZO) diskutiert. Es ging um die Frage, ob ein Balkon an allen Seiten des Hauses in den meisten Orten der Gemeinde erlaubt sein sollen. Balkone, so die Argumentation der Befürworter von stirnseitigen Balkonen, würden bei der heutigen verdichteten Bauweise zur Steigerung der Lebensqualität wesentlich beitragen.

Das Gericht befand den Rekurs als ungültig, weil der Bürger nicht rekursberechtigt war



Ein Stimmbürger hat darauf zwei Artikel in der revidierten BZO bemängelt, die man an der Versammlung festgelegt hatte. Das Gericht befand den Rekurs als ungültig, weil der Bürger nicht rekursberechtigt war: Der Rekurs nämlich hätte ihm persönlich dienen müssen. Der Rekurs wurde in eine Gemeindebeschwerde umgewandelt mit dem Resultat, dass die Baudirektion die strittigen Punkte für nicht bewilligungsfähig befand. Der Gemeinderat brachte beide Artikel wieder in die ursprüngliche Fassung. Dies wiederum veranlasste den besagten Stimmbürger dazu, einen Rekurs gegen den Beschluss der Baudirektion und des Gemeinderates einzureichen. Das Baurekursgericht gab ihm Recht. Es liege eine Missachtung von übergeordnetem Recht vor.

Für welche der Varianten sich die Dägerler entscheiden, bleibt abzuwarten. Die Auflagefrist zur Vorlage des Gemeinderats dauert noch bis am 21. März, bisher sind keine Einwendungen eingegangen. (Der Landbote)