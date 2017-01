Der beste Schütze ist der Filet-Sieger

Im Schiess-Stand des Schützenvereins Altikon liegen sechs Schützen bei der Schiessöffnung am Boden und warten auf das Kommando des Speakers. Sie dürfen ihre Schüsse nur auf sein Kommando abfeuern und nach zehn Schuss ist für sie der Wettbewerb zu Ende. «Das Sauschiessen ist ein kommandiertes Schiessen. Dabei müssen die Schützen in vorgegebener Zeit alle Schüsse abfeuern», erklärt Peter Mathis, Kassier beim Schiessverein Altikon.

Preisgeld ist Schweinefleisch

Warum das Sauschiessen, Sauschiessen heisst, sei nicht überliefert. «Der Wettbewerb findet heuer zum 67. Mal statt, wir können nicht nachvollziehen wie man damals darauf gekommen ist», sagt der Kassier. Vermutlich weil im Winter offiziell keine Übungen stattfänden und die Schützen in dieser Zeit wenigstens einmal die Gelegenheit zum Schiessen hätten. Auf jeden Fall erhalten alle Teilnehmenden ein Kilogramm Schweinefleisch sowie eine Blut- oder Leberwurst als Zwischenverpflegung. Der beste Schütze erhält das Filet und derjenige mit den wenigsten Punkten Bratwürste und Speck.

Gewehre aus dem Jahr 1931

Der Wettbewerb ist in so genannte Waffenkategorien aufgeteilt, die Schützen schiessen mit Sportgewehren, Sturmgewehren sowie Karabinern. «Karabiner sind in der Regel kurzläufige Gewehre, die ältesten stammt aus dem Jahr 1931», erläutert Peter Mathis. René Feuz vom Militärschiessverein Winterthur beispielsweise, schiesst mit solchen Gewehren. Der Schütze mit Jahrgang 1942 ist in seiner Kategorie mehrfacher Filet-Gewinner, hat also die höchste Punktzahl erreicht.

«Für mich ist die Kameradschaft unter den Schützen genau so wichtig wie das Schiessen als solches.» Ein gewisser Ehrgeiz kann er aber nicht absprechen. Hat er doch am Samstag entschieden nicht zu schiessen, weil die Sicht nicht optimal sei. Er versuche es am Sonntag noch einmal. Dabei herrscht eitel Sonnenschein. Bernhard Bähler, der mit einem Sportgewehr schiesst, teilt die Meinung seines Vereinskollegen. «Die Sicht ist wirklich schlecht, ich bin überhaupt nicht zufrieden mit meinem Resultat.»

Die beiden betonen, dass es beim Schiessen im Verein nicht um wildes Herumballern gehe, sondern darum mit Disziplin, Ausdauer und Koordination ein möglichst gutes Resultat zu erzielen. «Schiessen erfordert grosse mentale Stärke, Kondition und ein hohes Mass an Konzentration.»

Der Andrang im Schiessstand ist grösser geworden. Bevor die Schützinnen und Schützen auf die Scheibe zielen dürfen, müssen sie ein Standblatt lösen und ihre Waffe vom Schützenmeister kontrollieren lassen. «Vor und nach dem Wettbewerb darf sich keine Munition in der Waffe befinden», erklärt Daniel Ernst, Präsident des Schützenvereins Altikon. «Für uns ist es immens wichtig, dass stets maximale Sicherheit herrscht.»

Das Filet nach Hause nehmen durfte gestern Christoph Häsler von den Standschützen Oberwinterthur. Zweiter wurde Kurt Dürig vom Winterthurer Militärschiessverein und Dritter Sven Siegenthaler ebenfalls von den Standschützen. (Der Landbote)