Der direkte Weg nach Seuzach ist machbar

Ab Dezember 2018 können Pendler mit dem Bus vom Hettlinger Dorfkern zum Bahnhof und von dort mit der S12, ohne umzusteigen, direkt nach Zürich fahren. Dabei kommen sie fünf Minuten früher im Kantonshauptort an als heute. Wo aber bleibt die Busverbindung nach Seuzach? Diese ist in den aktuellen Plänen der Verkehrsunternehmen nicht drin. Philip Dijkstra, Verkehrsplaner des Zürcher Verkehrsverbundes (ZVV), gab am Dienstagabend auf Einladung der GLP Seuzach-Hettlingen-Dägerlen vor über 35 Interessierten Auskunft.

Der Bus der Linie 677 verbindet heute Andelfingen mit Flaach. Er soll via Berg und Buch am Irchel zum Hettlinger Bahnhof und von dort ins Dorf und zur Föhrenstrasse verlängert werden. Dabei könnte er auch noch nach Seuzach fahren, wie Dijkstra sagte. «Er hätte genügend Zeit.»

Anschlüsse möglich

Auch wären in Seuzach die Anschlüsse auf die Buslinie 674 zum Zentrum Rosenberg und die S29 in Richtung Winterthur zu bewerkstelligen. Die Gemeinden Hettlingen sowie Seuzach würde die zusätzliche Verbindung rund 10 000 Franken im Jahr kosten. «Es kommt dabei natürlich auf die Frequenz an», sagte Mark Stutz von der Postauto Schweiz AG, der am Informationsabend ebenfalls anwesend war.

Dass der «Seuzi-Bus», wie ihn die Hettlinger nennen, einem Bedürfnis entspricht, stehe ausser Frage, sagte Tiefbauvorstand Richard Weber am Rande der GLP-Veranstaltung. Vor allem ältere Leute würden eine direkte Verbindung zum Alterszentrum im Geeren, zu Ärzten und Apotheken schätzen. Aber auch Schüler, welche die Sekundarschule in Seuzach besuchen, könnten ihn benutzen.

Wendemöglichkeit nötig

Voraussetzung dafür sowie auch für alle anderen neuen Busverbindungen ist eine Wendemöglichkeit bei der Haltestelle Föhrenstrasse in Hettlingen. Und das ist einer der Knackpunkte, mit denen sich die Gemeinde derzeit auseinandersetzen muss. Denn neben der Linie 677, die neu Hettlingen bedienen wird, kommt im Dezember 2018 auch die Buslinie 671 hinzu, die von Winterthur über Neftenbach, Bahnhof Hettlingen nach Hettlingen Dorf und Föhrenstrasse führt.

Und weil es am Bahnhof Hettlingen heute gar keine Bushaltestellen gibt, müssten diese mit Anlegekanten zuerst gebaut werden. Im Gespräch ist auch eine zusätzliche Haltestelle beim Kindergarten an der Stationsstrasse, die momentan saniert wird.

Der Gemeinde macht vor allem der grosse Zeitdruck zu schaffen, wie Gemeindepräsident Bruno Kräuchi vor den Anwesenden sagte. Denn bis zum Fahrplanwechsel im Dezember 2018 müsste die Infrastruktur bereitstehen. «Wir wurden erst im vergangenen Oktober über die Pläne informiert.»

Welche Kosten für die Bauten auf die Gemeinde zukommen, ist offen. Auch, ob sich der ZVV daran beteiligen würde. Im Gemeindebudget sind keine Beträge eingestellt. Auch müsste die Gemeinde das dafür notwendige Land zuerst erwerben. An der Föhrenstrasse handelt es sich, eine weitere Schwierigkeit, um Kulturland. «Wir könnten am Anfang allerdings mit Provisorien arbeiten», sagte Kräuchi.

In knapp zwei Wochen wird der neue Fahrplan öffentlich aufgelegt respektive auf der Website des ZVV aufgeschaltet. Private und Gemeinden können dann bis am 29. März ihre Begehren stellen. Dann wird Hettlingen auch ihren «Seuzi-Bus» beantragen, wie Kräuchi sagte. Ob dieser auch eingeführt wird, entscheiden Regionale Verkehrskonferenz und Verkehrsrat. Auch ohne «Seuzi-Bus» erhöht sich die Zahl der Busabfahrten pro Stunde von vier auf zehn in den Hauptverkehrszeiten. (Der Landbote)