Die Passion ist noch nicht erloschen

Ob es ihm nach der Pensionierung langweilig wird, weiss er nicht. «Ich habe immer so viel gemacht und viel gearbeitet, dass ich gar nicht weiss, wie ich dann mit viel freier Zeit umgehe», sagt Hans- Peter Höhener. Heute verabschiedet sich der bisherige Gemeindeschreiber von seinem Team im Wiesedanger Gemeindehaus und von den Behörden. Angst vor einem Loch hat der 62-Jährige dennoch nicht. «Ich möchte jetzt auch kürzer treten und weniger müssen», sagt er.

Nach fast 28 Jahren im Amt übergibt er nun an seinen Nachfolger, den bisherigen Finanzverwalter Martin Schindler. Höhener wollte ein Jahr vor den Erneuerungswahlen abtreten, um dem Nachfolger einen sauberen Einstieg zu ermöglichen. Das Namenschild neben der Bürotür ist schon seit ein paar Tagen geändert. Höhener ist im Endspurt. «Es gibt noch so viel, was mir beim Aufräumen in die Hände gerät und das ich noch erledigen könnte», sagt er und lacht. «Aber ich muss jetzt mal aufhören.»

Kein «typischer Beamter»

Ja, er würde sie wieder einschlagen, die Laufbahn in der Verwaltung. «Obwohl ich kein typischer Beamter bin. Zum Glück.» Schon ein paar Jahre vor der Pensionierung abzuschalten und nur noch alles so zu verwalten, wie es immer verwaltet wurde, ist nicht Höheners Art. Er sei immer begeisterungsfähig gewesen. «Bis zum Schluss, das war mir wichtig.»

Bereits 1985 machte er sein Diplom als Gemeindeschreiber. Damals arbeitete er in Neftenbach als Finanzverwalter und Steuersekretär. 1989 kehrte er als Gemeindeschreiber nach Wiesendangen zurück, wo er schon vor seiner Zeit in Neftenbach fünf Jahre als Steuersekretär gearbeitet hatte. 2004 schloss er ein Masterstudium in Public Management ab und 2009 einen Master of Advanced Studies im gleichen Bereich. «Diese Weiterbildung war ein Höhepunkt meiner Laufbahn», sagt er. Der Austausch mit spannenden Menschen aus den verschiedensten Bereichen habe ihn inspiriert. Bis heute pflege er Kontakte aus dieser Zeit.

Weinhändler in der Westschweiz

Seine Laufbahn begann aber nicht in einer Verwaltung. Aufgewachsen in Rheineck im St. Galler Rheintal absolvierte er eine kaufmännische Ausbildung in einem Holzgrosshandelsbetrieb. Später zog er in die Westschweiz, wo er als Weinhändler arbeitete. «Bis dahin hatte ich nie Alkohol getrunken. Dort musste ich das Weintrinken dann aber lernen.»

Eigentlich hätte er sich beruflich gerne in einem sozialen Bereich weitergebildet. Doch seine Frau und er bekamen früh Kinder und Höhener eine Stelle bei der Jugendanwaltschaft in Winterthur. «Dort konnte ich das Soziale mit der Verwaltung verbinden. Das war eine sehr spannende Zeit.» Denn neben der Administration betreute er auch Jugendliche bei ihren Massnahmen. Schliesslich bewarb er sich bei der Gemeinde Wiesendangen und bekam die Stelle als Steuersekretär.

Als «Geizkragen» bezeichnet

Und Zahlen liegen ihm. Sich selbst beschreibt Höhener als «sehr kostenbewusst». Gemeindepräsident Kurt Roth nenne ihn scherzhaft einen Geizkragen, wenn es um die Gemeindekasse geht. «Das macht mir aber nichts aus.» Wo es sinnvoll sei, wolle er sparen. Es gehe schliesslich um Steuergelder und die sollten sinnvoll eingesetzt sein.

Als er in der Gemeinde als Verwaltungschef begann, hatte Wiesendangen einen Steuerfuss, der höher war als der von Winterthur. «Es herrschte eine gewisse Perspektivlosigkeit.» Zusammen mit dem damaligen Gemeindepräsident Arthur Benth habe er sich in den 90er Jahren daran gemacht, die Situation Stück für Stück zu verändern. «Und heute haben wir einen sehr attraktiven Steuerfuss bei guter Infrastruktur», sagt Höhener.

In den fast 28 Jahren als Verwaltungschef hat er viele Projekte vorangetrieben und geleitet: Unter vielem anderen die Auflösung der Zivilgemeinden, er hat die Schulbuchhaltung in die Verwaltung übernommen und später auch die Liegenschaften der Schule, er hat erlebt wie die Zivilstands- und Betreibungsämter sowie die Vormundschaft neu organisiert wurden. Hat Bauprojekte und Landverkäufe mit abgewickelt und, wie er sagt als eine der grössten Herausforderungen die Fusion von Bertschikon und Wiesendangen von Anfang an begleitet.

Als die Gemeinden noch selbst für Bestattungen und Trauungen zuständig waren, hat Höhener Hunderte Paare vermählt und wohl ähnich viele Beerdigungen organisiert. «Die Trauungen habe ich besonders gerne gemacht und bei Todesfällen war es mir wichtig, den Hinterbliebenen beizustehen.» In der Verwaltung hat er praktisch vor allen anderen Gemeinden das Konzept des New Public Management eingeführt, das mit Globalbudgets für die einzelnen Abteilungen arbeitet sowie ein Nachhaltigkeitsprojekt umgesetzt. Und er hat Wiesendangen wachsen gesehen: Von 2728 Einwohnerinnen und Einwohnern im Jahr 1977 auf heute 6234 – mit all seinen Folgen.

«Kritik ist andere Meinung»

Als Gemeindeschreiber sei es ihm wichtig, über alles Bescheid zu wissen. «Es gibt nichts, was mich nicht interessiert.» Er kennt jeden im Dorf, weiss, wer wofür zuständig ist, wer in welchem Bereich Experte. Auch weil er schon seit Jahrzehnten hier wohnt. «Ich habe das immer als Vorteil empfunden, dass ich von den Entscheiden der Gemeinde auch selbst betroffen bin.» Kritik an seiner Arbeit habe es selten gegeben. «Und sonst habe ich sie vielleicht nicht als solche wahrgenommen.» Man könne es nie allen recht machen und so habe er kritische Rückmeldungen vor allem als andere Meinungen gewertet, die es zu akzeptieren gelte. «Ausserdem verstehe ich unsere Verwaltung als lernende Organisation.» Kritik wird als Rückmeldung aufgefasst, aus der man lernen kann.

Noch immer spricht Höhener von seinen Aufgaben in der Gegenwart, obwohl sie nun der Vergangenheit angehören. Die Passion für seinen Beruf ist noch nicht erloschen. Nach der Pensionierung möchte er sein Wissen darum noch von Zeit zu Zeit als Berater weitergeben. Traurig über seinen Abschied ist er dennoch nicht. Er möchte mehr Zeit mit seiner Familie verbringen und sich stärker um die beiden pflegebedürftigen Töchter kümmern. Ausserdem macht er viel Sport. «Und ich möchte noch mehr machen, einfach für die Gesundheit.» Vielleicht sieht man ihn dann auch öfters durch die Hegmatten oder den Wald ob Zünikon streifen. Seine Lieblingsplätze in «seinem» Wiesendangen. (Der Landbote)