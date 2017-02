Die mobile Truppenküche kommt gut an

«Das schmeckt ja mega fein, ich hatte befürchtet, dass die Militärküche fader ist», sagt Yvonne Danuser. Aber das Menü sei ja «richtig chüschtig». Der Schweinsbraten mit Kräuterjus, Kartoffelgratin und Frühlingsgemüse auf dem Teller der Neftenbacherin sieht in der Tat verlockend aus. Anerkennendes Nicken auch von der Kollegin gegenüber.

«Militärküche war schon immer super.» Brigitte Meili

Die Winterthurerin Astrid Nyffeler ist nach Neftenbach gekommen, um zu probieren, was ihr Sohn und die anderen angehenden Küchenchefs in der mobilen Truppenküche zubereitet haben. Und auch sie ist positiv überrascht vom feinen Gout des Essens und der gebrannten Crème. Beides ist an diesem Mittwoch in Neftenbach für fünf Franken Unkostenbeitrag zu haben. Brigitte Meili hingegen ist keineswegs überrascht, dass das Menü so gut schmeckt.

«Die Militärküche war schon immer super.» Sie bedauere es, dass heutzutage in Neftenbach keine Soldaten mehr stationiert sind. «Ich erinnere mich gern an die feinen Sphaghetti mit Gehacktem, die wir früher jeweils mit dem Kesseli geholt haben.»

Achtwöchige Ausbildung

Für eine Woche ist der Küchencheflehrgang aus Thun derzeit in der Truppenunterkunft in Pfungen einquartiert. Die Ausbildung der Truppenköche zu Küchenchefs dauert acht Wochen. Von den rund 20 jungen Männern sind die meisten gelernte Köche oder sie stammen aus lebensmittelverwandten Berufen.

«So holen wir uns das zivile Knowhow in die Armee», sagt Adj Uof Fabian Manferdini, der mit seiner Klasse noch bis nächsten Mittwoch in Pfungen weilt – und zwischendurch die Bevölkerung als Praxistest bekocht. ­– In Neftenbach kommen die Köche kaum mit Schöpfen nach. Nach 45 Minuten sind alle 150 Portionen weg. Zum Glück ist Nachschub schon angekündigt. (Der Landbote)