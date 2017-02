Donnernde Böllerschüsse und Lagerfeuerromantik

Ein Kanonenknall zerreisst die Mittagsruhe. Wie auf Kommando schiesst die Sonne erste Strahlen durch den Nebel. Im Städtli scheint sich niemand über den ungewohnten Lärm zu wundern. Die Elgger sind vorgewarnt. Schon am Morgen ist eine Gruppe Äschli-Buebe laut trommelnd und pfeifend durchs Dorf gezogen. «Sie tun das vor jeder Übung, damit alle in Elgg wissen, dass gleichentags Äschli-Übung ist», sagt Hans Mäschli, Präsident der Aschermittwoch-Gesellschaft. Diese setzt alles daran, den jahrhundertealten Elgger Brauch aufrechtzuerhalten.Während die Pfeifer und Trommler am Samstagmorgen im Dorf ihre Runden drehen, hat sich beim Treffpunkt vor dem Werkgebäude noch niemand eingefunden – abgesehen von der Feuerwehr Eulachtal. Die Männer üben die Bedienung der mechanischen Leiter. «Wir haben heute einen Fahrerausbildungstag», sagt Ausbildungschef Michael Gunsch. Gegen elf Uhr trudeln die Äschli-Buebe ein. Bestückt mit Helm, Hut oder Käppi, mit Gewehr, Lanze oder Armbrust. Die nach historischem Vorbild gefertigten Uniformen werden sie erst am Knabenumzug am Aschermittwoch tragen. Bis zur Uniformausgabe, die in den kommenden Tagen erfolgt, lagern die wertvollen Kostüme im Magazin. Die besonders schönen Uniformen wie jene der Kanoniere und Jäger kommen laut Mäschli pro Satz auf 3000 Franken zu stehen. In Schuss gehalten werden sie das ganze Jahr über vom Äschli-Vorstand.

Vor dem Werkgebäude steht die Kompanie jetzt in Reih und Glied. 75 Buben zählt sie heuer. Der am Neujahrstag gewählte Äschli-Hauptmann Timo Barth hat sich mächtig ins Zeug gelegt, denn: «Bei der ersten Übung im Januar waren es nur 60.» Darum hat er zusammen mit Oberleutnant Pascal Kupper Schulen besucht und Werbung gemacht. Worauf sich die Kompanie um 25 Prozent vergrössert hat.

«Vorwärts marsch!», gibt der Oberleutnant den Befehl zum Abmarsch. Ziel ist das Schützenhaus auf einem nahen Hügel. Den Ort und auch den Ablauf der heutigen vierten Übung hat wie zuvor schon der Hauptmann festgelegt. «Speziell ist heute, dass wir die Eltern eingeladen haben und dass wir am Lagerfeuer im Wald Cervelats bräteln werden.»

Knifflige Wettbewerbsfragen

Zuerst aber übt jede Charge der Kompanie ihre Aufgaben. Die Übermittler beispielsweise erstellen eine Telefonleitung. Aber auch Spiele stehen auf dem Programm. Und die Eltern vertreiben sich die Zeit mit einem Wettbewerb. Die zwölf Fragen drehen sich alle um den Äschli-Brauch. «Sehr schwierig», sagt ein Vater. «Da wird wohl kaum jemand alle richtig beantworten.» Den ersten Preis dürfe auch niemand gewinnen, entgegnet die Hauptmann-Mutter Isabelle Barth und lacht. Denn der – fiktive – erste Preis ist eine Reise nach Jamaica.

Die Zeit bis zum Abmarsch zurück zum Werkgebäude vergeht wie im Flug. Immer wieder sind die Pfeifer und Trommler zu hören, die über Feld- und Waldwege marschierend musizieren. Und hie und da kracht ein Kanonenknall, zu hören bis hinunter ins Städtli. (Der Landbote)