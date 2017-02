Drei Verletzte nach Kollision

In Rickenbach hat sich am Mittwochnachmittag ein Verkehrsunfall ereignet. Wie die Kantonspolizei Thurgau mitteilt wollte ein 32-jähriger Autofahrer, der kurz vor 11.30 Uhr auf Toggenburgerstrasse in Richtung Kirchberg unterwegs war, an der Verzweigung mit der Wilenstrasse nach links abbiegen.

Dabei kam es zur seitlich-frontalen Kollision mit dem vortrittsberechtigten Auto einer 56-jährigen Lenkerin, die auf der Wilenstrasse in Richtung Wil fuhr.

Auch ein Kleinkind verletzt

Die Autofahrerin, eine Mitfahrerin und ein Kleinkind wurden dabei leicht verletzt. Das Kleinkind wurde mit dem Rettungsdienst ins Spital gebracht. Beim Unfall entstand Sachschaden von mehreren tausend Franken. (huy)