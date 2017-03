Ein Abriss von Erinnerungen

88 Jahre lang haben Schülerinnen und Schüler in der alten Turnhalle Dorf auf dem Wiesendanger Schulareal Zeit verbracht. «Jeder hat wohl seine ganz eigenen Erinnerungen an die Halle», sagte Schulpfleger Stefan Peter gestern Abend beim Spatenstich für das neue Schulhaus Dorf II. «Vielleicht sind es die Schürfungen und Blessuren, die man sich an den alten Heizrohren an der Wand geholt hat.» Vielleicht sei es aber auch die Erinnerung an ein Theaterstück, eine Feuerwehrübung, an die Jugi oder den Turnverein oder an kaputte Fensterscheiben.

Die Halle hat 88 Jahre lang gute Dienste geleistet, jetzt muss sie einem neuen Schulhaus weichen. Weil die Schulgemeinde schon länger zu wenige Räume für moderne Schulkonzepte hatte, wurde die Turnhalle schon 2010 offiziell mit eingerichteten Atelierräumen umgenutzt. Doch das Gebäude war alt und nicht für diesen Zweck geschaffen. Darum wurde ein Neubau für rund knapp 7,4 Millionen Franken geplant, der jetzt realisiert wird. Den entsprechenden Kredit hatten die Stimmbürger im Juni 2016 an der Urne genehmigt.

Opfer für etwas Schönes

Nächste Woche beginnt der Abriss der alten Halle, der etwa zwei Wochen dauert. «Das ist sicher die spannendste, aber auch die lauteste Bauphase», warnte Schulpräsident Daniel Schmid die anwesenden Vertreter der Lehrerschaft. Und Architekt Roger Biscioni vom verantwortlichen Büro Graf Biscioni Architekten AG brachte es auf den Punkt: «Wer etwas Schönes haben möchte, muss Opfer bringen.»

Der Baulärm lasse sich nicht vermeiden. Zudem müssen für die Abfuhr des Aushubmaterials zwischen Mitte März und Mitte April täglich etwa 50 Lastwagen auf der Baustelle verkehren. Die Zufahrt erfolgt von der Schulstrasse her, die Wegfahrt über die Sennhüttenstrasse.

Für Fussgänger werden auf dem Boden provisorische Wege markiert. Im Sommer 2018 soll das neue Schulhaus fertig sein. Es wird zwei Schulzimmer, Räume für den Atelierunterricht, einen Mehrzweckraum für Projekte, Musikanlässe oder Ausstellungen beherbergen. Zudem gibt es zwei neue Schulküchen. «Vielleicht werden unsere Nachkommen ja in 88 Jahren hier stehen und die Erinnerungen an das heute neue Schulhaus wieder aufleben lassen», sagte Stefan Peter. (Landbote)