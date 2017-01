Ein Fest für die Vielfalt des Turnsports

Das Zürcher Kantonalturnfest (KTF) ist einer der grössten Breitensportanlässe der Schweiz. Das Fest findet alle sechs Jahre statt. In diesem Jahr werden in Rikon zwischen dem 17. und dem 25. Juni rund 13 000 Sportler und Sportlerinnen erwartet – ein Rekord. Während dieser Zeit finden neben Einzel- und Gruppenwettkämpfen des Breitensports auch Spitzensport-, Jugend-, und Behindertenwettbewerbe statt. «Das Fest repräsentiert die Vielfältigkeit des Turnsports», erklärt Hans-Peter Meier, Präsident des OK und Gemeindepräsident in Wila. Umrandet wird das Turnprogramm von einem Schlagerabend unteranderem mit Francine Jordi und der Turnshow Topsportabig «Töss-tastisch», die neben musikalischen Highlights wie M.G. Grace und Olympioniken wie Eddy Yusof auch von verschiedenen Spitzen-Turnvereinen aus der ganzen Schweiz mitgestaltet wird.

Videos, Social Media und der «Turnibus»

Die Planung und die Durchführung des Grossanlasses obliegen dem eigens dafür gegründeten Organisationskomitee. Dieses bewarb sich im November vor rund 4 Jahren beim Zürcher Turnverband erfolgreich um die Durchführung des Kantonalturnfestes 2017.

Es besteht vor allem aus Mitgliedern verschiedenen Turnvereinen aus dem Tösstal, die als Trägervereine fungieren. Das Organisationskomitee hat sich für den Anlass Vielfältigkeit, Geselligkeit und Liebe zum Detail auf die Fahne geschrieben.

«Wir sind für alles gewappnet.»Hans-Peter Meier,

OK-Präsident des Turnfestes

Letzteres hat sich insbesondere das Marketing zu Herzen genommen. Auf der Website des KTF springt einem sofort der originelle Trailer mit dem Bully «Turnibus» als Hauptakteur ins Auge. Diesem ist sogar ein eigener Steckbrief vergönnt. «Mit dem Bus haben wir bereits andere Turnfester und auch Messen besucht, um das Turnfest zu bewerben», sagt Christian Bosshard, der Leiter der Abteilung Marketing und Sponsoring. Auch auf Social Media postet der Verein fleissig, um möglichst viele Sportler und Besucher anzulocken. «Ich bin mir sicher, dass sich niemals so viele Leute angemeldet hätten, wenn das Marketing nicht so einen professionellen Job gemacht hätte», lobt Meier. Da zur gleichen Zeit andere, grosse Turnfester stattfänden, sei der Anmeldungsrekord umso herausragender.

4-Millionen-Budget

Im Moment stellt die Helfersuche noch eine Herausforderung für das OK-Team dar. Rund 3000 helfende Hände werden für das Fest benötigt. «Die Tösstaler sind zwar begeisterungsfähig und helfen gerne», ist Meier überzeugt. Jedoch gäbe solch ein grosser Sportanlass auch viel zu tun und man könne nie genügend Helfer haben. Die weitaus grösste Challenge sei es jedoch, das 4-Millionen-Budget einzuhalten. «So wie wir jetzt alles geplant haben, sind wir jedoch wirklich für alles gewappnet», so Meier. Das Fest sei auch für die schlechtesten Bedingungen ausgelegt, «zum Beispiel für tagelanger Dauerregen.»

Bosshard und Meier freuen sich beide am meisten auf den grossen Moment, wenn 13 000 Sportler nach Rikon strömen und sie sehen können, wie dann hoffentlich alles so funktioniert, wie es geplant wurde. Der Countdown auf der Website zeigt noch mehrere Monate an, doch die Zeit wird stetig weniger. Der herunterzählende Countdown ist in erster Linie für die turnenden Sportler gedacht, aber auch die planenden Turner freuen sich ab der immer kleiner werdenden Zahl auf der Uhr (Der Landbote)