Ein Lustspiel geht lautlos über die Bühne

Der Pantomime Damir Dantes stammt ursprünglich aus Bosnien. Über Deutschland fand er den Weg nach Zürich. «In der Schweiz ist Pantomime gefragt, besonders natürlich für mehrsprachige Anlässe.» Der Abend im neuen Kulturladen Turbenthal ist mindestens zweisprachig, denn der Kulturladen gehört zum Gehörlosendorf. Die Gehörlosen benutzen eine eigene Zeichensprache. Verwirrt stellt der Hörende fest, dass er rein gar nichts kapiert, wenn sich die Gehörlosen im Publikum allein mit Handbewegungen rege unterhalten.

Der Mann betrinkt sich

Was jedoch Dantes auf die Bühne bringt, verstehen alle im Saal. Das erkennt man allein an den Lachern. Zuerst bringt der Pantomime eine Nummer zur Einführung. Er benutzt dazu als einziges Requisit einen Hut. Ohne weitere Hilfsmittel erschafft er die Illusion, dass der Hut auf einem Meter Höhe in der Luft festgenagelt ist. Er lässt sich mit aller Anstrengung nicht vom Fleck bewegen.

Dann leitet Dantes zu seinem Hauptprogramm über: «Frauen sind anders, Männer auch.» Er mimt zuerst den Mann, der sich betrinkt. Der Kerl überschätzt sich – das heisst: die Absorptionsfähigkeit seiner Leber – aufs Gröbste. Zugleich überreden ihn seine Kollegen zu immer noch einem Glas und noch einem. Offensichtlich ist der Mann der Held des Abends. Dies alles erzählt Dantes allein mit seiner Körpersprache. Die Szene könnte er in der ganzen Welt aufführen. Pantomime ist universal.

Hochzeitsmarsch für die Hörer

Wenn Schauspieler in Filmen und Theatern Betrunkene spielen, wirkt das oft lachhaft und übertrieben. Nicht so bei Dantes. Er zeigt mit seinem Körper die Beherrschung, zu der sich der Betrunkene zwingt. Spätestens in diesem Moment wird klar, dass im Kulturladen Turbenthal Pantomime erster Klasse geboten wird. Allerdings kommt sie doch nicht ganz lautlos daher. Der Betrunkene schaut entsetzt auf seine Uhr. Er ist spät dran und verpasst um ein Haar seine eigene Hochzeit.

Um die Hochzeitsszene zu verdeutlichen, spielt die Technik den bekannten Marsch von Felix Mendelssohn Bartholdy ein. Die Gehörlosen im Publikum bekommen das natürlich nicht mit. Doch Dantes macht sich deswegen keine Sorgen. «Gehörlose haben eine viel bessere Beobachtungsgabe als Hörende», erklärt er nach der Vorstellung, «ihnen entgeht rein gar nichts.» Was die Pantomime angeht, könnte man da fast neidisch werden. Sie steigert sich nämlich von Nummer zu Nummer.

Dantes mimt die Frau perfekt

In der Hochzeitsnacht treffen der Mann und die Frau aufeinander. Die Braut erscheint dem Mann nun plötzlich nicht mehr ganz so begehrenswert wie vor der Heirat. Ausserdem ist sie so schwer, dass er sie kaum über die Schwelle zu tragen vermag. Kaum ist dies mit Ach und Krach geschafft, schläft er seinen Rausch aus, während sie sich im Badezimmer ausgiebig zurechtmacht. Wie es dann trotz aller Hindernisse doch noch zum körperlichen Vollzug der Ehe kommt, ist eine urkomische Geschichte. In deren Verlauf vergisst man vollkommen, dass in der Realität nie eine Frau auf der Bühne steht.

Als Höhepunkt die Rolltreppe

Eine lebendige Mimik, vollkommene Körperkontrolle und eine Beweglichkeit, die einen Bauklötze staunen lässt — das sind die Voraussetzungen für die Pantomime auf dieser hohen Stufe. Doch entscheidender ist etwas anderes. «Ich muss in jedem Augenblick fühlen, was ich darstelle», erklärt Dantes, «nur so vermittelt sich der Inhalt dem Publikum.»

Dieses hat seine helle Freude daran, wenn Dantes im Warenhaus als Frau und als Mann die Rolltreppe herunterfährt. «Wie macht er das?» Diese Frage bewegt Dutzende von Zuschauer­gesichtern. Ausserdem fahren Mann und Frau Auto, probieren Kleider an und arbeiten im Büro. Am Ende wird Dantes poetisch. Er erzählt allein mit seinen Händen eine ergreifende Liebesgeschichte. Nun lernt der Hörende sein erstes Zeichen in der Gehörlosensprache: Applaus! (Landbote)