Ein ganzes Waldstück ist verschwunden

Kahl liegt die Ecke an der Oberwilerstrasse da. Dort auf der Strasse zwischen Hettlingen und Oberwil, wo bis vor kurzem noch Buchen, Fichten und und einzelne Eichen standen, gähnt nun eine grosse Leere. Stattdessen türmen sich entlang der Strasse meterhoch abgesägte Baumstämme. Weshalb wurde hier so radikal abgeholzt? Förster Martin Hinnen vom zuständigen Forst Weinland-Süd bestätigt: «Wir haben in Absprache mit dem Waldeigentümer dort gerodet.»

«Die Sicherheit auf der Strasse zum Lindenhof war nicht mehr gewährleistet.»



Zwei Gründe hätten den Ausschlag für den Kahlschlag gegeben: «Viele Bäume waren krank und faul und hingen auf die Strasse herab», so Hinnen. «Die Sicherheit auf der Strasse zum Lindenhof war nicht mehr gewährleistet.» Zum anderen habe die Stromnetz-Betreiberin Swissgrid, welche unter Aufsicht der Eidgenössischen Elektrizitätskommission steht, Bedenken angemeldet, dass Bäume des rund 30 Aren grossen Waldstückes der Hochspannungsleitung über ihnen zu nahe kommen könnten.

Risiken ausschliessen

Da der Waldbesitzer niemanden in Gefahr bringen wollte, sei in den letzten Wochen abgeholzt worden. «Wir konnten leider nur am Rand Bäume stehen lassen, da einzelne in der Mitte einem starken Wind nicht standgehalten hätten», sagt Hinnen. Während der Fällaktion, die vom 9. bis 13. Januar gedauert hat, war die Oberwilerstrasse gesperrt.

Das gefällte Holz wird nun alles verkauft: als Holzschnitzel für den Wärmeverbund, Stammholz und Brennholz. Aktiv wieder aufgeforstet werden soll die klaffende Lücke nicht. Die Förster setzen auf natürliche Verjüngung. «Wir warten ein Jahr und schauen dann, was von selbst nachgewachsen ist.» Angesichts der vielen Buchen rundum stehen die Chancen laut Hinnen dafür gut. «Sollte nichts kommen, werden wir vereinzelt nachpflanzen.»

Ein Forst für sechs Gemeinden

Das Forstrevier Weinland-Süd besteht aus den Privat- und Gemeindewälder der Gemeinden Neftenbach, Dägerlen, Seuzach, Hettlingen, Henggart und Humlikon mit total 1070 Hektaren Waldfläche. (Der Landbote)