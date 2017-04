Ein neuer Pizzaofen für mehr Stammkunden

Seit September 2016 ist der Landgasthof Löwen in Elgg wieder geöffnet und in neuen Händen. Betriebsleiter Gian Carlo De Plano zieht über die vergangenen sieben Monate eine etwas durchzogene Bilanz: «Es gibt Tage, an denen sind wir sehr gut ausgelastet und die Tische am Mittag sind voll besetzt, aber dann gibt es auch Tage mit weniger Kunden.» Auch die Ferien bekomme man im «Löwen» immer zu spüren. Das möchte De Plano gerne ändern. Eine Reihe von Massnahmen sollen Pizzeria und Hotel zu einer stabileren Kundschaft verhelfen.

«Ein Dorf mit Potenzial»

So hat De Plano etwa die Öffnungszeiten verlängert. Das Restaurant hat neu bereits ab neun Uhr morgens geöffnet und schliesst die Türen um elf Uhr abends wieder. Den Ruhetag Montag gibt es nicht mehr, der «Löwen» empfängt seine Kunden nun an sieben Tagen in der Woche. «Am Morgen wollen wir Kaffee und Gipfeli anbieten», sagt De Plano. Das Ziel sei, bei den Kundenzahlen einen gewissen Standard zu erreichen. Wie aus einem Baugesuch ersichtlich ist, soll ausserdem ein neuer Pizzaofen eingebaut werden. Der alte Ofen habe ersetzt werden müssen, sagt De Plano. Mit der neuen Küchenausrüstung sind regelmässige Pizzapartys mit DJs und All-you-can-eat-Angeboten geplant. «Wir möchten uns bekannter machen. Elgg ist zwar ein Dorf, aber wir sehen durchaus Kundenpotenzial.»

Auch das zugehörige Hotel wird zu diesem Zweck neu gestaltet. «Wir renovieren. Es soll schöner werden», sagt De Plano. Laut Baugesuch soll es unter anderem ein neues Treppenhaus geben. Momentan habe man immer drei oder vier Betten zu vergeben. Der Hotelbetrieb laufe «mehr oder weniger» gut mit Luft nach oben.

«Wir möchten die Pizzeria in Elgg bekannter machen.»Gian Carlo de Plano Betriebsleiter «Löwen»

De Plano selbst kam ursprünglich als Aushilfe nach Elgg, nachdem er längere Zeit bei der Pizzeriakette Molino in Zürich gearbeitet hatte. «Ich habe mir viel Mühe gegeben beim Aufbau, und man bot mir schliesslich an, den Betrieb zu übernehmen.» Nebst ihm arbeiten zur Zeit vier Angestellte im Landgasthof, der früher der Familie von Reitsportlegende Paul Weier gehört hatte. 2005 übernahm eine neu gegründete Aktiengesellschaft den «Löwen». Wirt Angelo Meloni bot bis 2013 gutbürgerliche Küche und spanische Spezialitäten an. Aus gesundheitlichen Gründen zog er sich später zurück. Im Handelsregister ist er jedoch noch immer als Präsident des Verwaltungsrates eingetragen. Nachdem das Restaurant längere Zeit geschlossen gewesen ist, öffnete es im September letzten Jahres als Pizzeria die Türen. (nid)