Ein schlecht besuchter Fusionsanlass

Für die Zukunft der Schulen interessieren sich in Elsau und Schlatt nicht viele. Das ist der Eindruck, der am Montagabend hätte entstehen können. Knapp 25 Personen fanden sich im Singsaal in Elsau zum Gemeindeforum ein, der grosse Teil davon Behördenmitglieder oder anderweitig am Fusionsprozess Beteiligte. Dabei wäre es explizit darum gegangen, die Anliegen und Fragen der Bevölkerung zur Fusion der Primarschule Elsau mit der Primarschule Schlatt sowie der Sekundarschule Elsau-Schlatt aufzunehmen. Bereits im November wird über den definitiven Zusammenschluss abgestimmt.

Das alte Gesetz ist günstig

Eingeladen waren auch zwei Vertreter des Gemeindeamts Zürich. Alexander Locher aus der Abteilung Gemeinderecht zeigte auf einer Karte, dass es momentan wenig Schulfusionen gebe, Einheitsgemeinden seien mehr en vogue. «Damit gewinnt man aber auch nicht mehr Schüler», fügte er an. Interessant sei auch, dass die Finanzkraft der Politischen Gemeinde einen Einfluss auf die Anzahl Schulgemeinden zu haben scheint. So gibt es entlang des Zürichsees fast nur noch Einheitsgemeinden.

Ein Hauptziel von Fusionen sei die Vereinfachung von Strukturen, erklärte Locher weiter. Finanzschwache Kleingemeinden könnten profitieren, auch wenn Fusionen keine Sparübungen seien. Im Fall von Elsau und Schlatt handle es sich um eine soge­nannte Kombinationsfusion.Die Schulgemeinden A, B und C schliessen sich zu einer neuen Gemeinde D zusammen. Das bedinge immer auch eine neue Gemeindeordnung und Neuwahlen, sagte Locher. Der Kanton unterstütze diese Bestrebungen, die Entscheidung treffen die Gemeinden.

Sein Kollege Alexander Gulde, stellvertretender Abteilungsleiter Gemeindefinanzen, erklärte: Auf den Finanzausgleich habe eine Schulfusion keine Auswirkungen. «Allenfalls verändert sich die Verteilung zwischen der Politischen und der Schulgemeinde.» An die Projektkosten und den Zusammenschluss zahlt der Kanton Pauschalbeiträge von 45 000 respektive 200 000 Franken. Dazu kommt allenfalls ein individueller Beitrag an die Entschuldung. «Die Bedingungen hierfür sind im alten Gemeindegesetz günstiger, es empfiehlt sich also, das Gesuch noch in diesem Jahr einzureichen», riet Gulde.

Sieben neue Schulpfleger

Sekundarschulpräsident Philipp Berni versicherte, dass das Entschuldungsgesuch für Schlatt noch diese Woche eingereicht werde. Er informierte anschliessend aus Sicht der Projektgruppe. Man gehe noch immer von einem Steuerfuss von 68 Prozent aus, ein Ausbau der Primarschule Elsau sei darin eingerechnet. Alle Schulhäuser würden auch nach der Fusion weiter benötigt. Weiter plane man, die neue Schulpflege mit sieben Mitgliedern zu besetzen und die Schulverwaltung zu zentralisieren. Danach hätten sich die Besucher in verschiedenen Räumen zu Diskussionen treffen sollen, aus den wenigen Teilnehmern ergaben sich allerdings nur zwei Gruppen.

Müssen Elsauer nach Schlatt?

Eine Anwesende befürchtete, dass der Schulraum in Elsau nicht ausreichen werde, wenn mit der revidierten Bau- und Zonenordnung neuer Wohnraum entstünde. «Müssen die Kinder dann nach Schlatt?» Nein, Schlatt sei auch voll, kam die Antwort von Schulpflegern. «Die Fusion hat nichts mit dem Schulraum zu tun. Die Situation kann sich auch jederzeit wieder ändern.» Als man später im Plenum wieder zusammenfand, zierten nur wenige Fragen die Pinnwand.

Ob eine zentrale Schulverwaltung nicht ein Nachteil sei, wollte jemand wissen. Barbara Franzen, Fusionsberaterin und Schulpräsidentin im Wehntal, antwortete, dass es allenfalls ein Nachteil sein könnte für die Eltern. «Aber wie oft hat man überhaupt Kontakt mit der Verwaltung? Ich selbst war als Mutter nie dort.» Eine Umstellung sei es für die Schulleitungen, die nicht mehr alle eine Verwaltung im Haus hätten. Im Wehntal bekämen sie im Turnus Unterstützung. Da heute aber sowieso vieles digital laufe, bräuchten die Schulleitungen diese Dienste immer weniger. Als darauf keine Frage mehr folgte, wunderte sich Franzen: «Schon fertig?»

Nächste Informationsanlässe: 21. Juni in Elsau, 28. Juni in Schlatt. (Landbote)